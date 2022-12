Cos'è l'arcobaleno lunare, il fenomeno atmosferico conosciuto come alone di 22° apparso nei cieli di Roma?

Foto di repertorio da Wikipedia

Un arcobaleno circolare intorno alla Luna è comparso nei giorni scorsi nei cieli dell'Eur, a Roma. Si tratta del fenomeno atmosferico conosciuto come alone di 22 gradi, uno spettacolo legato a tradizioni e credenze popolari. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo insieme.

Alone di 22°, come si forma?

Il cielo è sempre pronto a regalarci fenomeni spettacolari, e l'evento che nei giorni scorsi ha conquistato lo sguardo di moltissime persone nella Capitale ne è l'ennesima prova. Ma di cosa si è trattato esattamente? Quello apparso all'Eur è tecnicamente definito un alone di 22 gradi, e si verifica in presenza di un particolare tipo di nuvole – i cirri – costituite da milioni di cristalli di ghiaccio orientati in ogni direzione e rifratti con un particolare angolo di inclinazione di 22°.

Osservandolo si nota un vero e proprio arcobaleno circolare in cui tutti i colori si mostrano attorno alla sorgente grazie alla rifrazione. Spesso questo fenomeno si forma attorno al Sole, mentre è molto raro trovarlo attorno alla Luna. L'effetto ottico che produce è dovuto a minuscole goccioline d'acqua.

Arcobaleno lunare, credenze popolari

Come veniva interpretato un arcobaleno lunare nell'antichità? Le credenze popolari lo vedono come "annunciatore" di neve e - più in generale - di maltempo. I bollettini meteo di questi giorni sembrerebbero confermare tale credenza, e se anche i fiocchi bianchi sono per il momento assenti sulla Capitale, le condizioni atmosferiche del Ponte dell'Immacolata mostrano piogge e temporali non solo su Roma ma su tutta Italia.

Al di là della spiegazione "scientifica" del fenomeno e dalle credenze popolari, l'arcobaleno lunare rimane uno spettacolo davvero magico, che ogni volta cattura e conquista lo sguardo di chi si trova nella possibilità di poterlo ammirare.