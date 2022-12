Meteo, Ponte dell'Immacolata: venerdì 9 pioggia e neve fino a fondovalle

Il Ponte dell'Immacolata continua con un venerdì 9 di pioggia e neve, che nelle prime ore della giornata cade fino a fondovalle nei settori alpini di nord-ovest. A portare nuovi fasi piovose è il passaggio sull’Italia di alcune perturbazioni e infine di un nucleo di aria molto fredda.

La prima perturbazione è già attiva sul territorio e nel corso della giornata di venerdì attraverserà tutto il Paese, portando piogge a tratti intense soprattutto al Centro-Nord, con nevicate su Alpi e Appennino Settentrionale fino a quote piuttosto basse, mentre venti intensi ma tiepidi spazzeranno gran parte del Centro-Sud e Isole. Un po’ di freddo si farà sentire al Nord, mentre nel resto d’Italia, proprio grazie ai venti meridionali, le temperature saliranno e risulteranno insolitamente miti nonostante il maltempo.

Entro sabato 10 si conferma l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 4 del mese) che porterà piogge diffuse soprattutto al Centro-sud e al Nord-est, mentre domenica 11 seguirà l’irruzione di un nucleo di aria artica che causerà un brusco calo termico, in particolare al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 9

Diffusa nuvolosità. Ancora piogge al Nord, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e Sardegna, infine anche sulla Puglia; dal pomeriggio precipitazioni in esaurimento al Nord a iniziare dal Nord-Ovest. Neve su Alpi e Appennino Settentrionale, inizialmente oltre 500-700 metri, ma con quota neve in crescita nel corso del giorno.

Temperature stazionarie o in lieve calo al Nord, in crescita altrove, con picchi anche oltre 20 gradi al Sud e Isole. Venti intensi dai quadranti meridionali al Centro-Sud e Isole, con mari molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 10

Altra giornata nuvolosa. Nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutte le regioni a eccezione di Valle d’Aosta, Piemonte, Ponente Ligure e Lombardia Occidentale; temporali sul versante tirrenico e neve sulle Alpi oltre 800-1000 metri.

Temperature massime in diminuzione al Centro, basso versante tirrenico e Isole Maggiori; ancora punte di 20 gradi al Sud. Venti forti meridionali al Sud e in Sicilia; Maestrale in rinforzo in Sardegna e sui mari di Ponente.