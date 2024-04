Cosa fare e dove trascorrere il 1° Maggio 2024? Festival, mostre, sagre ed eventi in Italia: alcune idee

Dove passare il 1° Maggio 2024? In Italia durante la Festa dei Lavoratori ci sono tantissime sagre, mostre ed eventi per una giornata lontana dal lavoro all'insegna del divertimento, assaggiando buon cibo, realizzato con prodotti tipici locali e divertendosi in compagnia di amici, parenti e conoscenti.

1° Maggio 2024: festival, mostre e sagre in Italia

Tra i diversi eventi si annoverano il Lake Como Wine Festival come la folkloristica Festa di Sant'Efisio a Cagliari, ecco di seguito i tanti appuntamenti da non perdere per il Ponte del primo maggio.

Per il Ponte del 1° Maggio in Sardegna si può prendere parte alla Festa di Sant'Efisio, protettore della città di Cagliari. Dall'1 al 4 maggio si svolgono infatti processioni coloratissime in abiti tradizionali e a bordo delle traccas.

Per gli amanti del trekking invece, in Toscana c'è la maratona dell'Isola d'Elba, mentre chi ama mangiare non può perdersi fino al 5 maggio la sagra del carciofo moretto a Brisighella, in provincia di Ravenna.

Roma ospiterà il tradizionale "Concertone", questa volta al Circo Massimo, con artisti come Negramaro, Ultimo, Noemi e altri.

Milano offre mostre d'arte presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, la Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana, Villa Necchi Campiglio, e altri luoghi. Non mancheranno concerti di artisti internazionali nei giorni seguenti al 1° maggio, come il rapper Lil Tjay.

Verona propone visite guidate a luoghi storici come la Torre dei Lamberti e il Museo di Castelvecchio, oltre a mostre d'arte temporanee.

Varzi (Pavia) celebra con "Varzi in Fiera" fino al 6 ottobre, un evento che combina cultura, natura e gastronomia locale.

La Sardegna offre diverse sagre e festival a fine aprile, come il "Mores Folk Fest" e il "Gùa Fest" a Carloforte, che celebrano la musica e la gastronomia locali.

Fino al 1° maggio la spiaggia di Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna, accoglierà il Festival Internazionale degli Aquiloni di Artevento. Protagonisti assoluti saranno gli aquiloni, di ogni forma e tonalità.

La definiscono la più grande enoteca a cielo aperto del Piemonte. La fiera di Vinum 2024 ad Alba. Evento perfetto per degustare i migliori vini di Langhe, Roero e Monferrato.

A Trieste va in scena la Sagra di San Marco, evento gastronomico che quest'anno troverà spazio nella suggestiva cornice di villa Rinascita. Carni grigliate, fritti e dolci: i visitatori potranno assaggiare una infinità di prodotti.

Piazza Castello di Marostica a Vicenza accoglierà la Festa di Primavera, un evento che combina arte e gusto.

A Catania, alla Playa di Catania, andrà in scena One Day Music Festival giunto alla sua 15° edizione. Tra gli artisti: Sud Sound System, Clara, Nello Taver e Rondodasosa.

A Milano c'è anche la possibilità di un'esperienza di navigazione sui Navigli. L'itinerario sulla Darsena permetterà di scoprire angoli meneghini caratteristici seduti comodamente a bordo di un'imbarcazione.