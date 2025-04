Cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2025: alcuni consigli su dove andare (anche in caso di maltempo)

Pasqua 2025 cadrà domenica 20 aprile e Pasquetta il giorno successivo, lunedì 21. Due giornate perfette anche per staccare un po’ la spina, godersi la primavera (quando decide di mostrarsi in tutto il suo splendore) e magari approfittare del tempo libero per fare qualcosa di diverso. Ma cosa fare a Pasqua e Pasquetta? Dove andare, soprattutto se il meteo fa i capricci?

Pasqua e Pasquetta 2025, gite fuori porta e natura: alcune scelte se c’è bel tempo

Se il meteo è favorevole, Pasqua e Pasquetta sono il momento ideale per stare all’aria aperta. Una tradizione molto amata dagli italiani è la classica gita fuori porta, magari con pranzo al sacco o un picnic in mezzo alla natura.

Puoi scegliere una meta naturalistica vicino casa, come un parco regionale, un lago, un sentiero di montagna o anche una spiaggia se vivi vicino a una zona costiera. L’importante è partire presto, portare con sé l’essenziale e godersi la giornata lontano dal caos cittadino.

Per chi ama camminare o andare in bici, molte località italiane offrono percorsi immersi nel verde, adatti anche alle famiglie con bambini. E se preferisci rilassarti, un agriturismo o una masseria con cucina tipica locale è sempre una garanzia.

Nord Italia

Lago di Como (Lombardia) – Perfetto per una passeggiata romantica tra i borghi (Bellagio, Varenna) o un picnic vista lago.

– Perfetto per una passeggiata romantica tra i borghi (Bellagio, Varenna) o un picnic vista lago. Langhe (Piemonte) – Colline, vigneti, cantine e panorami mozzafiato. Ideale anche per un pranzo tra agriturismi e natura.

– Colline, vigneti, cantine e panorami mozzafiato. Ideale anche per un pranzo tra agriturismi e natura. Colli Euganei (Veneto) – Tra sentieri panoramici, castelli e terme, è una meta perfetta a un passo da Padova.

Centro Italia

Val d’Orcia (Toscana) – Cipressi, casali e colline ondulate. Ideale per un giro in bici o un picnic tra Pienza e Montalcino.

– Cipressi, casali e colline ondulate. Ideale per un giro in bici o un picnic tra Pienza e Montalcino. Parco Nazionale dei Monti Sibillini (Umbria/Marche) – Escursioni, cascate, e magari un salto a Castelluccio di Norcia se la fioritura è già iniziata.

– Escursioni, cascate, e magari un salto a Castelluccio di Norcia se la fioritura è già iniziata. Lago di Bolsena (Lazio) – Uno dei laghi vulcanici più belli, con spiaggette e borghi affacciati sull'acqua come Capodimonte o Marta.

Sud Italia e Isole

Costiera Amalfitana (Campania) – Se non temi un po’ di traffico, i colori di Positano o Ravello a primavera sono spettacolari.

– Se non temi un po’ di traffico, i colori di Positano o Ravello a primavera sono spettacolari. Parco del Pollino (Basilicata/Calabria) – Perfetto per trekking o una grigliata all’aperto in uno degli spazi attrezzati.

– Perfetto per trekking o una grigliata all’aperto in uno degli spazi attrezzati. Etna e dintorni (Sicilia) – Passeggiate tra i crateri spenti o una gita a Zafferana Etnea, magari con una sosta gastronomica.

– Passeggiate tra i crateri spenti o una gita a Zafferana Etnea, magari con una sosta gastronomica. Ogliastra o Supramonte (Sardegna) – Natura selvaggia, canyon, mare cristallino a breve distanza. Ideale anche per chi cerca poca folla.

Esperienze culturali, sagre e riti della tradizione

Pasqua è anche un’ottima occasione per riscoprire il patrimonio culturale del nostro Paese. Se resti in città, magari anche per il brutto tempo, puoi approfittare della giornata per visitare mostre, musei, chiese storiche o partecipare a eventi culturali.

Molte località italiane organizzano rievocazioni religiose, processioni e celebrazioni tradizionali, spesso molto suggestive. In tanti borghi e centri storici si svolgono anche sagre e mercatini pasquali, ideali per acquistare prodotti tipici o semplicemente respirare un’atmosfera diversa dal solito.

Non dimenticare che durante queste festività anche la gastronomia gioca un ruolo importante: ogni regione ha i suoi piatti tipici, dal casatiello alla pastiera, dalla colomba artigianale all’agnello al forno. Quindi anche un semplice pranzo con i propri cari può trasformarsi in un’esperienza indimenticabile.

Piove a Pasquetta? Ecco cosa si può fare

Lo sappiamo: in Italia il maltempo di Pasquetta è quasi un rito. Ma niente panico, ci sono tantissime alternative da considerare anche in caso di pioggia. Una giornata di pioggia può diventare l’occasione perfetta per:

Visitare musei e mostre temporanee nella tua città o in un centro vicino;

nella tua città o in un centro vicino; Scoprire un centro benessere o una spa per rilassarsi e ricaricare le energie;

per rilassarsi e ricaricare le energie; Organizzare una giornata di giochi o cucina in casa , soprattutto se ci sono bambini;

, soprattutto se ci sono bambini; Andare al cinema, a teatro o a un concerto , approfittando della programmazione speciale delle festività;

, approfittando della programmazione speciale delle festività; Prenotare un pranzo in una trattoria o ristorante tipico, lasciandoti coccolare dai sapori della cucina locale.

In alternativa, molte strutture turistiche organizzano eventi al coperto, come laboratori creativi, degustazioni enogastronomiche o attività per famiglie.

Qualche consiglio pratico per organizzarsi al meglio

Controlla il meteo qualche giorno prima e tieni sempre un piano B;

qualche giorno prima e tieni sempre un piano B; Prenota per tempo : ristoranti, musei e agriturismi si riempiono rapidamente;

: ristoranti, musei e agriturismi si riempiono rapidamente; Scegli mete vicine per evitare traffico e stress da viaggio;

per evitare traffico e stress da viaggio; Porta con te l’occorrente , soprattutto se vai all’aperto: una coperta, crema solare o ombrello, a seconda del tempo;

, soprattutto se vai all’aperto: una coperta, crema solare o ombrello, a seconda del tempo; Non dimenticare il relax: queste giornate servono anche a ricaricare le batterie, quindi niente corse contro il tempo.

Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2025: tendenza

Sabato 19 aprile l’alta pressione garantirà ancora condizioni di stabilità sull’alto Adriatico e in tutto il Centro-Sud, anche se le correnti sud-occidentali non del tutto asciutte convoglieranno delle nubi alte che potranno velare il cielo e addenseranno anche qualche nube più bassa tra Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Nel settore alpino e al Nord-Ovest invece si affaccerà l’avanguardia di una nuova perturbazione con conseguente aumento delle nuvole e qualche debole pioggia isolata, più probabile sulla Liguria centro-occidentale, sul Piemonte e lungo le Prealpi. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in aumento altrove anche per l’innesco di un mite e moderato Scirocco che si intensificherà nei mari di ponente e in Sardegna.

La domenica di Pasqua, secondo le attuali proiezioni che andranno comunque confermate visti i margini di incertezza ancora elevati, dovrebbe vedere una lenta avanzata del fronte piovoso verso il Nord-Est, la Toscana e la Sardegna (con possibili temporali nell’isola) fino a lambire in serata anche Marche, Umbria e alto Lazio. Il Nord-Ovest dovrebbe vedere piogge sparse, anche moderate, soprattutto al mattino con fenomeni in attenuazione e successivo esaurimento nella seconda parte del giorno. Sul resto del Centro-Sud la giornata dovrebbe essere ancora asciutta e nel complesso ancora abbastanza soleggiata. La prevalenza dello Scirocco, anche se non particolarmente intenso, favorirà degli ulteriori rialzi al Centro-Sud e sull’alto Adriatico; valori in calo solo nell’ovest della Sardegna dove comincerà a soffiare un più fresco Libeccio.

Per la Pasquetta l’incertezza si acuisce ulteriormente. Nel complesso sull’Italia dovrebbe gravitare ancora una circolazione depressionaria più blanda. La nuvolosità associata potrebbe lasciare spazio a qualche schiarita più ampia all’estremo Sud. In termini di fenomeni la regione con il maggior rischio di piogge sembra essere la Sardegna con possibili intensi rovesci. Piogge o rovesci più localizzati possibili anche in Toscana e, tra pomeriggio e sera, anche su Appennino centrale, Umbria, Lazio, Campania e ovest della Sicilia. Le temperature potrebbero lievemente calare nel settore tirrenico in un contesto di clima comunque ancora mite. Si sottolinea comunque che si tratta di indicazioni ancora poco affidabili e si raccomanda di seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.