Cosa fare a Ferragosto 2024? Ecco alcune mete per tutta la famiglia

Cosa fare a Ferragosto 2024? C'è chi si è già organizzato, chi ha raggiunto i luogo di villeggiatura e lo trascorrerà con amici e parenti al mare o in montagna e chi ancora è indeciso. Ecco pertanto, per quest'ultima categoria di persone, alcuni consigli utili sulle mete da raggiungere insieme a tutta la famiglia.

Cosa fare a Ferragosto 2024? I consigli

Cosa fare a Ferragosto 2024? Chi ama scoprire nuove città e immergersi nella cultura può organizzarsi per trascorrere una giornata o qualche giorno in più a Torino. Oltretutto in città è stato stabilito che musei saranno gratuiti o l'ingresso prevedrà il pagamento di un biglietto a 1 euro. Iniziative analoghe sono state organizzate anche nella splendida Venezia. La città lagunare è tutta da scoprire.

Chi ama i concerti suggestivi può scegliere tra Nord e Sud. A Nord, ad esempio, in Lombardia, si terrà il “Mountain Music Festival” sulle Orobie bergamasche. A Milano, invece, il Castello Sforzesco ospiterà, nel cortile delle Armi, il Gran ballo di mezza estate.

A Sud, invece, e più precisamente a Napoli, all’interno della 3^ edizione di “Vedi Napoli d’estate e poi torni”, vi sarà il concerto “Da Mar del Plata a Posillipo”, alle 5.30 del 15 agosto.

Siena è sicuramente una delle mete più gettonate. La città è davvero bellissima e offre un sacco di monumenti da ammirare. Come ciliegina sulla torta? Il famoso palio dell'Assunta che si terrà il 16 agosto. Impossibile non vivere l'emozione di vederlo dal vivo almeno una volta nella vita.

Come organizzare il Ferragosto 2024: l'elenco

Come organizzare il Ferragosto 2024? Se non ci si può spostare, si può sempre optare per organizzare qualcosa di bello a casa con amici e parenti o nelle immediate vicinanze. Ci sono numerose attività che consentono di trascorrere una bellissima giornata in allegria e spensieratezza. Un esempio?