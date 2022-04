Stop al gas e condizionatori d’estate: ecco quanto ne consumano (e quanto ci costano)

Con la guerra in Ucraina si rischia sempre più lo stop al gas dalla Russia e il premier Draghi ha appena riassunto: “Preferite la pace o i condizionatori accesi tutta l’estate?”. In media gli italiani spendono 120 euro all’anno in energia elettrica per utilizzarli: tutti i dati.

