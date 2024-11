Concerti, Giubileo e sport cambiano i viaggi (ma Parigi vince sempre)

I fratelli Gallagher, Taylor Swift, il Giubileo e gli eventi sportivi: sono queste le principali variabili che cambiano le mete preferite dagli italiani. I dati arrivano dal report A year in travel by eDreams Odigeo 2024, riportato da la Repubblica e stilato dalla piattaforma viaggi sulla base di prenotazioni e ricerche per il 2024 e il 2025.

Parigi sempre al 1° posto

Le destinazioni più prenotate al momento dagli italiani per l’anno prossimo sono europee e Parigi resta in testa anche per il 2025, sempre con l’effetto trainante di un evento, le scorse Olimpiadi (+62% delle prenotazioni nel 2024). Boom pure per Tokyo, che nel 2025 ospiterà i campionati del mondo di atletica leggera (+135%).

Il resto nel 2024 è dominato dall’Europa nei viaggi degli italiani e da un mix di isole, mare e cultura. Il 64% ha scelto rotte internazionali a breve o medio raggio, il 23% voli nazionali e il 13% quelli intercontinentali. Il 40% ha prenotato da due settimane a due mesi prima della partenza, il 35% meno di due settimane prima, il 25% più di due mesi prima.

Giubileo, Taylor Swift e gli Oasis

L’effetto Giubileo fa salire Roma per l’anno prossimo dal 6° al 4° posto per le prenotazioni. I turisti stranieri in Italia nel 2024 sono stati invece soprattutto francesi (25% delle prenotazioni), spagnoli (21%) e tedeschi (18%).



Gli eventi musicali come il tour di Taylor Swift hanno condizionato molto le scelte nel 2024. Stesso discorso per il 2025: la reunion degli Oasis fa aumentare del 700% le ricerche per il 2025 per Manchester.