La Cometa Tsuchinshan-ATLAS potrebbe offrire un vero spettacolo: ecco quando

La Cometa Tsuchinshan - ATLAS potrebbe offrire un vero e proprio spettacolo verso la fine del mese di settembre 2024. Quando esattamente? Gli amanti dell'astronomia e delle comete la stanno tenendo d'occhio da mesi e mesi e ripongono su di essa - tanto che è stata definita la cometa del secolo - molte aspettative. Ci sono stati, però, alti e bassi, calcoli e contro-calcoli, ma alla fine i più ottimisti sostengono che tale Cometa ci offrirà uno spettacolo davvero imperdibile da ammirare anche ad occhio nudo. Ecco tutte le informazioni utili

Quando e come vedere la cometa di Tsuchinshan - Atlas

Quando sarà possibile ammirare la Cometa di Tsuchinshan - Atlas? La probabile cometa del secolo in questi giorni di fine di agosto e per la maggior parte di settembre non sarà visibile perché sarà troppo vicina al Sole nel cielo.

Il momento più opportuno per osservarla sarà negli ultimi giorni del mese di settembre 2024 quando si allontanerà abbastanza dal Sole per diventare visibile. Proprio in quei giorni, oltretutto, la Cometa potrebbe raggiungere una luminosità di magnitudine -1 che la renderà più facile da ammirare nel cielo mattutino dell'Emisfero Sud, calcolando una distanza angolare di 23° dal Sole.

In realtà gli studiosi hanno fatto però diverse previsioni su quando e come ammirarla. Come dicevamo a fine settembre inizierà ad apparire nel cielo mattutino dell'emisfero sud. Più precisamente tra il 27 settembre e il 2 ottobre la si potrà scorgere molto bassa sull'orizzonte al mattino nell'Emisfero Nord e poi scomparirà fino all'11 ottobre. Dal giorno successivo la Cometa sarà situata relativamente in alto sopra l'orizzonte nel cielo serale. A novembre sarà visibile di sera mentre a dicembre si muoverà più vicino al Sole.

Cosa sappiamo della Cometa Tsuchinshan-ATLAS?

La Cometa Tsuchinshan-ATLAS o C/2023 A3 è stata scoperta circa quindici mesi fa da ben due osservatori. Il primo avvistamento è avvenuto presso l’Osservatorio Astronomico Zijinshan in Cina. Successivamente è stata riscoperta dal sistema di allerta precoce per impatti asteroidali (ATLAS) in Sudafrica. Insomma tale cometa ha giocato a 'nascondino' con esperti e studiosi. Questo 'gioco' ha caratterizzato anche il suo andamento tanto da infiammare le speranze in alcuni momenti e deludere ogni aspettativa in altri.

Cosa significa? Ebbene la C/2023 A3 ha fatto sperare gli studiosi mostrando un andamento abbastanza altalenante che a tratti creava grandi incertezze sul suo futuro e sulla sua sopravvivenza durante il passaggio vicino al Sole. Ora, però, le cose sembrano apparire con maggiore chiarezza. Gli ultimi calcoli fanno sempre più sperare che si possa trattare della cometa del secolo, una cometa pronta ad offrire uno spettacolo unico e un pizzico di magia.

Le stime originali indicavano che tale Cometa sarebbe diventata uno dei cinquanta oggetti più luminosi nel cielo notturno. Osservazioni dopo osservazioni, però, alcuni astronomi hanno iniziato a demoralizzarsi mentre altri hanno iniziato a pensare che la Cometa sarebbe potuta diventare addirittura più luminosa e brillare più di Giove.