Cometa di Pasqua, sarà visibile a occhio nudo?

Una nuova cometa, la C/2025 F2 (SWAN), ribattezzata “Cometa di Pasqua" sta spopolando in questi giorni sul web. Molti si chiedono se (e quando) questo astro dalla lunga coda sarà visibile anche a occhio nudo.

Cometa di Pasqua, l'astro che corre verso il Sole

Dal momento della sua scoperta, avvenuta lo scorso 29 marzo da due scienziati, l'ucraino Vladimir Bezugly e l’australiano Michael Mattiazzo, che l'hanno individuata in maniera indipendente, la cometa C/2025 F2 è seguita dal Swan (Solar Wind Anisotropies), strumento a bordo della sonda SOHO. Gli scienziati Esa hanno potuto tracciare il suo percorso, e confermare che la sua corsa verso il Sole continua. Dal momento in cui è trapelata questa notizia, molti appassionati di fenomeni celesti hanno iniziato a chiedersi se, nei prossimi giorni, sarà visibile anche a occhio nudo.

Potremmo vedere la cometa di Pasqua anche a occhio nudo?

Sebbene la sua corsa verso la nostra stella la renda ogni giorno più luminosa, la cometa di Pasqua non è facile da individuare. Per poterla trovare nel firmamento al momento è necessario dotarsi almeno di un buon binocolo (o meglio ancora di un telescopio).

Tale situazione non cambierà neppure nei prossimi giorni, e il 1° maggio (giorno in cui la stella con la coda raggiungerà il suo punto di massimo avvicinamento al Sole) sarà visibile solo con un binocolo. In questa data, a patto che riesca a sopravvivere al suo perielio, la cometa si troverà a circa 50 milioni di chilometri dal Sole, appena all’interno dell’orbita media del pianeta Mercurio, con una magnitudine apparente che potrebbe essere compresa tra 4,5 e 5.

©Stellarium - cielo del 20 aprile ore 4:30 circa

Perché si chiama così e come vedere la cometa di Pasqua?

Il nome legato alla festa della Resurrezione deriva dal fatto che, secondo le previsioni, la cometa avrà una magnitudine apparente 5 il prossimo 20 aprile, il giorno di Pasqua. Se il tempo sarà clemente, proprio da tale data potremmo ammirarla con un binocolo. Per trovarla sarà necessario volgere lo sguardo, verso la costellazione di Andromeda, dalle 4.00 alle 6.20 ora italiana.