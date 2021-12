Cometa di Natale: telescopi puntati su Leonard, ecco quando

Foto di A Owen da Pixabay

La cometa di Natale, ovvero la cometa Leonard, sta già popolando i cieli da metà dicembre e rimarrà visibile fino ai primi giorni di gennaio 2022. In questi giorni, però, dopo un imprevisto aumento di luminosità avvenuto lo scorso 20 dicembre, i telescopi spaziali e terrestri stanno facendo a gara per riprenderla e immortalarla. Come fare per scorgerla? Quando è meglio cercare di osservarla? Ecco tutte le ultime informazioni in merito per non perdersi uno spettacolo mozzafiato capace di rendere questo Natale ancor più speciale.

Cometa di Natale: l'affascinante spettacolo offerto da Leonard

Come ammirare l'affascinante spettacolo offerto dalla cometa di Natale ovvero la cometa Leonard? Chi non possiede un telescopio può guardare online il video realizzato dalla Solar Orbiter di Nasa e Agenzia spaziale europea (Esa). La sequenza animata mostra, infatti, la cometa Leonard - con le sue due code di gas e polveri - in tutto il suo splendore, mentre attraversa il campo visivo in diagonale. La Via Lattea si trova sullo sfondo e i pianeti Venere e Mercurio sono, invece, visibili come punti luminosi nell’angolo in alto a destra.

Sui social molti astrofili dell’emisfero meridionale, che in queste notti hanno la possibilità di vedere la cometa a occhio nudo, hanno pubblicato immagini e video altrettanto affascinanti ed interessanti che permettono a tutti di poter ammirare la cometa di Natale in tutta la sua bellezza e in tutto il suo splendore.

Come fare per scorgere la cometa di Natale in cielo e vederla a occhio nudo? Premettendo che in questo periodo è più difficile poterla ammirare, possiamo riportare quanto consigliano gli esperti segnalando di guardare verso sud-ovest per un breve periodo dopo il calare del Sole. La cometa Leonard dovrebbe apparire molto bassa sull’orizzonte e, sfortunatamente, tramontare in fretta. La cometa è visibile ad occhio nudo, infatti, soltanto nell’emisfero australe mentre per noi abitanti dell’emisfero Nord la visione è limitata in un arco di tempo molto breve.

Una alternativa possibile? Puntare il cannocchiale, a patto di avere l’orizzonte sgombro da ostacoli verso sud-ovest e attendere.

☄️ See comet come, see comet go.



Only discovered in January 2021, Comet Leonard’s half-mile (1 km) mass of ice, rock, and space dust will make its closest pass of the Sun on Jan. 3, 2022 – a journey 40,000 years in the making: https://t.co/3KCslrjR5N pic.twitter.com/oYLoDRAY8c — NASA (@NASA) December 21, 2021

La cometa Leonard: un po' di storia



La cometa a C/2021 A1 ovvero la cometa Leonard, poi ribattezzata cometa di Natale dai media, è stata scoperta il 3 gennaio scorso dall’astronomo Gregory J. Leonard. A distanza di un anno esatto, colei che è divenuta la più luminosa del 2021, per una serie di coincidenze fortuite, raggiungerà il punto di minima distanza - perielio- proprio il prossimo 3 gennaio 2022.

Dopo tale data cosa accadrà? La cometa Leonard proseguirà la sua corsa fuori dal Sistema solare. Sono dunque gli ultimi giorni per tentare, in tutti i modi, di ammirarla perché, poi, potrebbe non tornare più a farci visita.