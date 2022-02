La cometa Bernardinelli-Bernstein è la più grande mai scoperta: è lunga 130 km

Cometa record: la Bernardinelli-Bernstein, conosciuta anche come Cometa C/2014 UN 271, con una lunghezza stimata di 130 km, è la più grande tra quelle finora scoperte.

Mega cometa C/2014 UN 271, la scoperta

Questo gigantesco corpo celeste è stato avvistato per la prima volta nel 2021 da due astronomi: Pedro Bernardinelli dell'Università di Washington, e Gary Bernstein dell'Università della Pennsylvania, mentre erano intenti a studiare le immagini catturate dal “cacciatore di pianeti” della NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Le immagini in questione risalivano al 2014, ed è per questo che nel nome della cometa, a fianco a quello dei due scopritori, compare l'anno in questione.

Cometa Bernardinelli-Bernstein, la più grande in assoluto

A determinare le dimensioni della cometa ci ha pensato un team di ricerca internazionale, guidato dagli scienziati dell'Osservatorio di Parigi dell'Università della Sorbona. insieme ai colleghi dell'Istituto di Astrofisica dell'Andalusia-CSIC e dell'Università di Parigi.

I ricercatori sono riusciti a calcolare il diametro esatto della cometa analizzando i dati raccolti nell'agosto del 2021 dal radiointerferometro ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), un potente dispositivo collocato nel cuore del deserto di Atacama in Cile a circa 5 chilometri di quota.

L'operazione appare ancor più incredibile se si pensa che gli astronomi sono riusciti a determinare le dimensioni del "gigantesco corpo celeste" quando questo si trovava a 19,6 Unità Astronomiche di distanza (ovvero quasi 20 volte la distanza Terra/Sole). Questo è stato possibile grazie alla misurazione delle radiazioni a microonde emesse dalla cometa.

Di fatto si è così potuto stabilire che si tratta della più grande cometa mai scoperta. Con i suoi 130 km di diametro, la Bernardinelli-Bernstein ha battuto il precedente record, detenuto dalla cometa C/1995 O1 (Hale-Bopp) di 74 chilometri che diede spettacolo alla fine dello scorso millennio.

La cometa in avvicinamento alla Terra

La cometa C/2014 UN 271 Bernardinelli-Bernstein è in avvicinamento alla Terra. Se la notizia che un corpo celeste di queste dimensioni potrebbe portare qualcuno a immaginare scenari apocalittici come quelli del celebre film con Di Caprio "Don't look Up" in realtà non esiste un pericolo collisione. Il passaggio più vicino al nostro Pianeta si verificherà nel 2031, e la cometa passerà a una distanza più o meno uguale a quella che ci separa da Saturno.

Si tratterà comunque di un'occasione unica per poterla ammirare e scoprire tutti quei dati che ancora non possediamo (come la sua forma e la temperatura), perché è stato calcolato che la cometa proveniente dalla Nube di Oort, ai margini del Sistema solare, impiega circa 5,5 milioni di anni per completare un'orbita.

Durante il suo avvicinamento al Sole le dimensioni della cometa saranno destinate a ridursi, dato che perderà concentrazioni significative di ghiaccio e di gas, a causa del forte calore.