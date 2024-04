Come vedere la "cometa del diavolo" prima che scompaia dal firmamento, ultima occasione nel weekend

La cometa 12P/Pons-Brooks - nota anche come "cometa del diavolo" - si prepara a scomparire dalla nostra vista. Tra pochi giorni l'astro dalla lunga coda che nelle ultime ore ha affascinato appassionati e astronomi sparirà dal firmamento, per ripresentarsi tra 71 anni. Chi non vuole perdere l'occasione per ammirarla un'ultima volta ha solo poche ore a disposizione.

La "cometa del diavolo" si prepara a salutare la Terra: come vederla

Ufficialmente conosciuta con il nome di cometa 12P/Pons-Brooks, ha fatto il suo ingresso nel nostro Sistema Solare il mese scorso. Fin dal primo momento ha affascinato appassionati ed astronomi, con le sue spettacolari esplosioni. Proprio i suoi outburst - ovvero gli importanti aumenti di splendore - sono una delle caratteristiche principali della 12P/Pons-Brooks e anche i "responsabili" della sua forma, che l'ha portata a essere ribattezzata "cometa del diavolo" perché ne ricorderebbe le corna.

Non è facile imbattersi in "astri dalla lunga coda" che transitino così vicino alla Terra da risultare visibili senza un telescopio, e questo è uno dei motivi che ha contribuito a dare grande popolarità alla Pons-Brooks. Quando parliamo di "distanza relativamente breve" ci riferiamo comunque a milioni di chilometri, ovvero tale da rendere la cometa abbastanza vicina in termini astronomici, ma al tempo stesso sicura per la nostra incolumità.

Molti skywatcher si sono cimentati nelle notti scorse a cercare nel firmamento questo stupendo astro, che ad oltre un mese dalla sua prima apparizione si prepara a salutarci.

La "cometa del diavolo" raggiunge il perielio

Se ancora non siete riusciti a ritagliare qualche ora di tempo per ammirarla, o volete comunque regalarvi un'ultima immagine della cometa 12P/Pons-Brooks prima che questa scompaia di nuovo nel firmamento, dovrete affrettarvi.

La cometa raggiungerà infatti il suo perielio - punto più vicino al Sole - il 21 aprile e dopo averci regalato questi momenti in cui sarà al suo massimo splendore, si allontanerà dal cielo settentrionale. Il tempo stringe quindi, e chi non vuole perdersi un'ultima immagine dell'astro dalla coda lunghissima dovrà affrettarsi.

Come vedere la cometa 12P/Pons-Brooks

Per cercare di individuarla nel firmamento è necessario alzare lo sguardo in direzione Sud/Ovest subito dopo il tramonto. Per aiutarvi potrete cercare Giove, che sarà particolarmente luminoso e facile da individuare in cielo. Sopra al gigante gassoso troverete la costellazione dell'Ariete e ancora più in alto quella del Toro. La caratteristica forma a V agisce come una freccia e indica approssimativamente la posizione della cometa.

Per poter trovare la Pons-Brooks avrete bisogno di cieli sereni e bui, per cui vi consigliamo di allontanarvi dalle fonti di inquinamento luminoso delle città e scegliere punti di osservazione che non presentino ostacoli verso Ovest. Avrete magari bisogno dell'aiuto di un binocolo. La cometa non è infatti visibile a occhio nudo.