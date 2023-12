Come prendersi cura della stella di Natale? Ecco qualche consiglio

Con l'arrivo delle festività natalizie è tradizione addobbare le case con l'albero e il presepe, ma anche con ornamenti e piante che ricreano la magica atmosfera del Natale. Tra queste non può assolutamente mancare la splendida Stella di Natale. Scopriamo come prendersene cura e farla durare il più a lungo possibile!

La stella di Natale, la tradizione legata alla pianta delle feste

Durante le feste di Natale in tantissime case fa il suo ingresso la stella di Natale, una bellissima pianta dal colore rosso. Tra gli ornamenti più amati ed acquistati durante le feste di Natale, in realtà questa pianta ha origini lontanissime visto che è legata ad una vecchia leggenda messicana. La stella di Natale, infatti, è originaria del Messico. La leggenda narra che, durante la messa di Natale, una bambina molto povera desiderosa di portare qualcosa sull'altare ascolta una voce indicarle: "esci in cortile, raccogli un mazzo di sterpaglie e depositale insieme alle altre offerte". La bambina, uscita dalla Chiesa, raccolse delle erbacce che magicamente si trasformarono in bellissime stelle rosse.

La stella di Natale è la pianta più venduta delle festività natalizie, ma purtroppo il nostro clima non è come quello messicano. Per questo motivo è importante prenderne atto e usare qualche piccolo stratagemma per farla durare il più lungo possibile. Scopriamo come.

Stella di Natale, la pianta delle feste: cura e dove tenerla

Prima di tutto: una volta acquistata una stella di Natale è importante sapere che non può essere posizionata sempre nello stesso posto. A seconda delle stagioni, infatti, la pianta va sposata. Durante la stagione invernale la pianta va lasciata in un luogo caldo e luminoso, ma ben lontana da fonti di calore e correnti d'aria. Non solo, per far si che la pianta conservi il suo colore rosso accesso deve stare almeno 12 ore al buio. Con l'arrivo della stagione estiva, invece, è consigliato posizionarla in una zona d'ombra sempre al riparo dalle correnti d'aria.

Per quanto riguarda l'acqua, la stella di Natale non ama essere innaffiata spesso, ma solo quando il terreno risulta del tutto asciutto. Il consiglio è di non lasciarla in un ambiente secco, ma è importante evitare i ristagni d'acqua. Per chi volesse rinvasare la pianta, il mese migliore per questa pratica è maggio, ma è consigliato aspettare che cadano tutte le foglie rosse prima di fare questo passaggio. La pianta va rinvasata in un vaso di grandi dimensioni e concimarla con del fertilizzate nell'acqua almeno ogni due settimane.