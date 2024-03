Come prendersi cura del giardino di marzo, lavoretti da fare per avere angoli fioriti tutta l'estate

Con l'approssimarsi della primavera anche gli spazi all'aperto tornano a richiedere qualche attenzione. Per avere un giardino fiorito per tutta l'estate è fondamentale iniziare a prendersi cura delle piante e dello spazio verde.

Giardini di marzo, quali lavoretti fare?

Marzo è il mese in cui dedicarsi ai lavori di ripulitura e preparazione del giardino. Con l'aumentare delle temperature si possono iniziare a togliere le coperture dalle piante poste al riparo di teli di materiale vario.

Le piante iniziano il risveglio vegetativo ed è fondamentale ripulirle in vista della bella stagione. Nel prendersi cura del giardino non dimentichiamo di estirpare le erbe infestanti intorno agli arbusti e agli alberi, che potrebbero togliere nutrimento alle fioriture future.

Una volta sistemato il manto erboso sarebbe opportuno procedere con un po' di concime organico, magari aiutandosi con una zappatura leggera per farlo arrivare fino alle radici. Per dare maggiore forza alle fioriture dovremmo anche provvedere alla potatura dei rami rovinati e deboli. Questo è il momento per intervenire sugli alberi da frutto, sugli arbusti a fioritura estiva, sulle siepi e sulle rose, per garantirsi nuovi germogli vigorosi. La potatura dovrà invece essere rimandata per gli arbusti a fioritura primaverile, sui quali andremo a "operare" solo dopo l'appassimento completo dei fiori.

Cura del giardino, come creare spazi colorati

Per iniziare a portare qualche nota di colore in giardino è possibile scegliere variegate composizioni di primule, dalie, belle di notte, petunie e speronella. Per realizzare belle siepi fiorite è possibile iniziare a mettere a dimora alcuni bulbi a fioritura primaverile e - verso metà mese - anche quelli a fioritura estiva.

Marzo e aprile sono i mesi ideali per la semina del manto erboso. Se il prato si presenta sciupato è possibile intervenire ora. Dopo aver sparso sul terreno del concime organico o un fertilizzante a lenta cessione, lavorate a fondo il substrato prima di procedere spargendo i sementi per il prato della varietà prescelta.