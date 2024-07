Viaggi online: 8 consigli per evitare truffe

Prenotare una vacanza online può rivelarsi un'ottima soluzione per organizzare un viaggio risparmiando, ma espone anche a una serie di inconvenienti, che, soprattutto per i meno esperti, possono rovinare quella vacanza a lungo sognata. Ecco allora 8 consigli che arrivano dalla Polizia di Stato per evitare le truffe online sui viaggi.

Viaggi online, le regole per una vacanza sicura

Che si tratti di uno spostamento di lavoro o di una vacanza, i viaggi sono ormai parte della nostra vita, e l'abitudine di cercare online le soluzioni più economiche è diventata una consuetudine. Se da un lato Internet permette di trovare biglietti aerei o ferroviari, hotel e strutture più convenienti, dall'altro espone rischio di rimanere vittime di qualche truffa online.

Dall'acquisto del biglietto online ai pagamenti con carta di credito all’estero, le occasioni per ritrovarsi a essere vittime ignare dell’attacco di cyber criminali sono in costante crescita. Esistono fortunatamente alcun e semplici regole che, se messe in pratica, possono ridurre notevolmente (o addirittura azzerare) questo rischio.

Polizia di Stato: consigli contro i cyber rischi derivanti dai viaggi

Siamo nel momento clou delle prenotazioni di viaggi online e come ogni anno torna alta l'attenzione sulle truffe che i cyber criminali mettono in atto alle spese di qualche ignaro turista. È possibile difendersi? Esistono dei campanelli d'allarme che potrebbero far scattare la molla? Sicuramente sì e la Polizia di Stato ha realizzato un elenco di comportamenti che quantomeno riducono il rischio di cadere vittime di malintenzionati.

Ecco gli 8 suggerimenti che arrivano dalla Polizia di Stato:

1. Controllate l’indirizzo del sito web - Che si utilizzi un computer o uno smartphone, meglio verificare di stare prenotando attraverso la piattaforma ufficiale.

2. Non cliccate su link sconosciuti - L’utilizzo troppo rilassato dei social media può contribuire a esporre gli utenti al rischio di truffa. Se non si è sicuri che un messaggio o un post provengano da un'azienda riconosciuta, non condividere o interagire con essi e non cliccare su eventuali link presenti.

3. Diffidate di offerte troppo convenienti o richieste di caparra - Con il costo della vita che tende ad aumentare, molti consumatori sono a caccia di offerte vantaggiose, ma, se un'offerta o un annuncio sembrano troppo belli per essere veri, potremmo essere di fronte a una truffa. In questo caso è consigliabile prendersi tutto il tempo necessario per esaminare i dettagli dell’annuncio e le recensioni esistenti, soprattutto se viene messa fretta per il pagamento.

4. Non pagate mai con bonifico bancario - Meglio utilizzare la carta di credito, che offre più tutele. Se si riceve la richiesta di pagare un viaggio tramite bonifico bancario, criptovalute o carte regalo, è possibile che si tratti di una truffa.

5. Prenotate, pagate e comunicate solo sulla piattaforma - Alcuni utenti potrebbero essere attratti dalla proposta di trattare privatamente fuori dal portale ufficiale per risparmiare.

6. Controllate le recensioni - Leggere le opinioni di altri ospiti è utile per farsi un’idea più precisa prima di prenotare, controllando le valutazioni e le recensioni e leggendo attentamente la descrizione dell'annuncio.

7. Comunicate con l’host - A prenotazione effettuata, prima di mettersi in viaggio, è preferibile contattare l’host per prendere accordi sull’arrivo, e verificare eventuali necessità particolarmente importanti. In caso di mancanza di risposta, contattate subito il servizio clienti.

8. Come segnalare un dubbio nel modo giusto - Sulle piattaforme di viaggio gli utenti possono segnalare messaggi controversi direttamente dalla messaggistica interna.