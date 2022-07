Come dormire bene nonostante le alte temperature

Dormire bene è la prima regola fondamentale per assicurarci le giuste energie necessarie per affrontare la giornata. In estate, però, le alte temperature possono disturbare il nostro sonno, facendoci svegliare al mattino stanchi e irritati. Ecco allora alcune semplici regole che ci permetteranno di affrontare al meglio anche questo periodo in cui le temperature torride sembrano non volere concedere tregua neppure nelle ore notturne

Mantenere una temperatura adeguata in camera da letto

Evitare di surriscaldare la stanza è la prima regola fondamentale per garantirsi un sonno rigeneratore. Chiudere bene le finestre durante il giorno, provvedendo a schermare i vetri con tende e veneziane, impedirà all'ambiente di surriscaldarsi. Per arieggiare la casa meglio prediligere le ore prima dell'alba, quando l'aria fuori è più fresca. Chi ha l'abitudine di dormire con le finestre aperte prima di coricarsi potrebbe appendervi davanti un asciugamano umido, per aumentare la sensazione refrigerante, e provvedere comunque a chiuderle all'alba, prima che i raggi del sole inizino a riscaldare la stanza.

Una camera da letto esposta a sud tende a riscaldarsi molto di più. Per questo motivo, chi ne ha la possibilità, potrebbe pensare di "trasferirsi" nei giorni più caldi in una stanza più fresca, magari in taverna o nel seminterrato, che sono ambienti meno esposti ai raggi solari.

Anche le borse termiche riempite con acqua fredda collocate sotto le lenzuola possono aiutare a trovare un po' di refrigerio, ovviamente facendo attenzione a non raffreddarsi troppo.

Pasto serale nei periodi caldi, a cosa fare attenzione

Un consiglio che spesso troviamo navigando sul web è quello che suggerisce di evitare il pasto della sera nei periodi in cui il caldo si fa molto intenso. Non si tratta però di una regola universale, e se è vero che vi sono persone che trovano difficoltà a prendere sonno dopo aver consumato un pasto abbondante, è pur vero che ve ne sono altre che non potrebbero mai addormentarsi sentendo lo stomaco brontolare dalla fame.

Come spesso accade, la giusta via sta nel mezzo: evitare il digiuno serale prevedendo una cena leggera. Certamente un piatto pesante da digerire non facilita il sonno, così come uno particolarmente condito e ricco di grassi. Ottimi invece i piatti a base di verdure, insalata e frutta. Il menu serale in estate dovrebbe prevedere verdure a foglia larga, come cavoli, radicchio e verze, riso integrale, pesce e tacchino, ma anche banane, mele, pesche, albicocche e frutta secca.

Anche le bevande alcoliche alla sera potrebbero avere un effetto negativo sul sonno, aumentando l'effetto disidratante nel nostro organismo, già messo a dura prova dalle temperature record. Bere molta acqua, che aiuta a mantenersi idratati e contribuisce ad abbassare la temperatura corporea.

Fare una doccia tiepida o fredda prima di coricarsi

Rilassarsi prima di andare a dormire con una doccia tiepida o fredda allenta le tensioni accumulate durante il giorno e abbassa la temperatura corporea, aiutandoci a prendere sonno. Per aumentare il senso di rilassamento corporeo poi, è consigliato dormire con braccia e gambe divaricate, in modo tale da favorire la dispersione del calore in eccesso.

Orari regolari e riposini pomeridiani brevi

Coricarsi e alzarsi sempre alla stessa ora aiuta a mantenere perfettamente regolato l'orologio biologico del nostro organismo. La regolarità nelle ore sonno-veglia permette di beneficiare di un riposo ristoratore. Nel caso in cui durante la giornata si avverta il bisogno di un riposino pomeridiano, evitare di prolungarlo oltre i 45 minuti.

Cosa evitare alla sera per riposare bene

Oltre a quanto appena descritto vi sono altre buone abitudini che possono aiutarci a conciliare il sonno. Tra questi: