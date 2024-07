Come combattere il grande caldo di questi giorni: alcuni consigli utili

Il grande caldo è arrivato in Italia con ondate di calore che hanno fatto registrare temperature africane e bollenti lungo tutto lo stivale. Dai 34-35° registrati nelle regioni del Nord ai picchi di oltre 42° al Sud e Isole, l'estate è ufficialmente arrivata. Ecco qualche semplice e pratico consiglio per affrontare il caldo.

Caldo in arrivo in Italia: come affrontarlo?

Il caldo torrido è arrivato in Italia con le temperature che oscillano tra i 35-40° e valori che non scendono neppure la notte dando il via al fenomeno delle notti tropicali. Come affrontare al meglio le ondate di calore e come difendersi dall'afa?

Oltre all'utilizzo di condizionatori d'aria portatili e non e di ventilatori, è possibile combattere il grande caldo con una serie di semplici attività. Prima di tutto l'alimentazione: evitare cibi caldi che fanno aumentare la temperature corporea e prediligere, quindi, verdure e frutta fresca, possibilmente di stagione come pesche, ciliegie e melone che, oltre a dissetare, donano energia.

Un altro consiglio è quello di idratare l'organismo bevendo almeno due litri di acqua al giorno ed evitare bibite gassate e zuccherate. Non abusare neppure con il consumo di caffè preferendo di gran lunga guaranà, ginseng o eleuterococco. Per chi soffre di gambe gonfie consigliamo di praticare il pediluvio con sale grosso e bicarbonato.

Consigli contro il caldo: dall'alimentazione all'abbigliamento

In caso di temperature corporea elevata potete trovare sollievo con un panno imbevuto d'acqua fredda da posizionare sul collo oppure fare bagni e docce con acqua tiepida e bagnare il viso e le braccia con acqua fresca.

Anche l'abbigliamento può venirci in aiuto: evitate vestiti pesanti e materiali acrilici, indossate indumenti di cotone e lino che mantengono fresca la pelle. Tra i consigli per combattere la calura di questi giorni, se potete, c'è quello di evitare di uscire di casa tra le 12 e le 17. Per chi pratica attività sportiva è consigliabile allenarsi nelle prime ore del mattino o la sera ricordandovi sempre di bere molta acqua.

Infine, ecco anche il decalogo con una serie di semplici regole diramato dal Ministero della Salute per affrontare al meglio le ondate di calore dell'estate 2024: