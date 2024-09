Come allontanare le mosche in modo naturale

Le mosche in casa possono essere un problema molto fastidioso, ma come allontanarle? L'impiego di pesticidi e sostanze nocive finirebbe per rivelarsi peggiore del "male". Scopriamo allora alcuni insetticidi naturali e innocui per noi e per l'ambiente, che si rivelano davvero utilissimi per tenere lontani i fastidiosi insetti.

Mosche in casa? Il trucco naturale per allontanarle

Le mosche sono - insieme alle zanzare - alcuni degli insetti estivi più sgraditi, e la loro presenza nelle nostre case può rivelarsi molto fastidiosa. Gli insetticidi riescono senza dubbio ad allontanarle, ma a quale prezzo? Le sostanze nocive non solo aleggiano in aria e possono essere respirate, ma finiscono per depositarsi su alcuni alimenti non adeguatamente protetti.

Pensiamo ad esempio a una fruttiera dove i frutti estivi più golosi fanno bella mostra di sé, in attesa di diventare prelibati spuntini per una merenda o ingredienti indispensabili per finire un pranzo con gli amici o in famiglia. Sappiamo tutti bene che lavare la frutta prima di consumarla è importante, ma chi ci da la certezza che un semplice lavaggio possa eliminare tutte quelle sostanze nocive depositate lì da un insetticida? Per non correre rischi sarebbe meglio evitare di usarli, anche perché gli insetticidi non sono proprio eco friendly e i danni che possono causare anche al Pianeta sono enormi.

Rimedi naturali per allontanare le mosche da casa

Quali sono le alternative agli spray che contengono sostanze nocive? I rimedi naturali fai da te per tenere lontane mosche e insetti ci sono, e alcuni di questi aggiungono alle proprietà naturali anche interessanti opportunità.

La prima soluzione eco friendly anti mosche prevede la presenza di una o più piantine di basilico sul davanzale. L'odore di questa pianta aromatica non è particolarmente gradito agli insetti, e noi potremmo avere un'erbetta utilissima per la preparazione di tantissimi piatti estivi.

Se la presenza di mosche è particolarmente importante, potremmo aggiungere alle piantine di basilico anche un vasetto nel quale coltiveremo il pepe nero. Anche questa spezia emana un odore sgradito alle mosche, e collocando questi vasi sul davanzale della finestra dalla quale gli insetti entrano più spesso, avremmo la casa finalmente libera da fastidiosi ronzii e un bell'angolo verde utilissimo in cucina.

Qualora non vogliamo trasformare il davanzale in una piccola serra potrebbe essere utile realizzare uno spray naturale fai da te. Dopo aver inserito in un barattolo delle foglie di menta con l'aceto lasciamole macerare per una settimana. A quel punto allunghiamo il composto con dell'acqua, inseriamolo in un flacone spray, e spruzziamolo nelle stanze alle quali vogliamo dare una protezione "extra".