Codice della strada 2025: fermarsi o no con il semaforo giallo?

Secondo quanto stabilisce il Codice della Strada all’articolo 41, durante l’accensione della luce gialla del semaforo i veicoli non devono oltrepassare il punto di arresto, a meno che non si trovino già così vicini da non riuscire a fermarsi in sicurezza. In quel caso, è obbligatorio sgombrare rapidamente l’area di intersezione, procedendo con la massima prudenza. In pratica, frenare o proseguire dipende dalla distanza dal semaforo e dalla velocità: se ci si può fermare in sicurezza, bisogna farlo. In caso contrario, è meglio procedere con cautela.

Semaforo giallo, fermarsi o no? Le sanzioni previste dal Codice della strada

In parole semplici, si può oltrepassare la linea di arresto con il semaforo giallo solo se è impossibile fermare il veicolo in sicurezza. Questo accade quando, al momento dell’accensione del giallo, la distanza tra l’auto e la linea di stop è troppo ridotta per consentire un arresto completo senza rischi. Una situazione ben diversa da quella interpretata da molti automobilisti, che preferiscono accelerare al giallo per evitare di fermarsi prima del rosso.

A complicare le cose, c’è anche la variabilità del tempo di durata del semaforo giallo: nei tratti urbani può durare tra 3 e 4 secondi, mentre sulle strade extraurbane può arrivare fino a 5 o 6 secondi. Questi tempi, calcolati sulle velocità previste dal Codice della strada, dovrebbero garantire la possibilità di fermarsi in sicurezza nella maggior parte dei casi.

Ricordiamo infine che chi supera il semaforo con la luce rossa rischia una sanzione di 167 euro, che sale a 222 euro se l’infrazione avviene tra le 22.00 e le 7.00, oltre alla decurtazione di 6 punti dalla patente. Per i recidivi, che commettono la stessa infrazione due volte in due anni, è prevista anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

In sintesi: meglio fermarsi appena possibile, perché bruciare un semaforo rosso può costare molto caro, e non solo in denaro.