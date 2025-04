Clima, marzo 2025: il più caldo mai registrato in Europa. Tutti i dati

Elaborazione Copernicus.

Non si ferma la corsa del riscaldamento globale, anzi. Il mese scorso è stato il marzo più caldo mai registrato in Europa. Con grandi variabilità: è stato il più piovoso nell’Europa meridionale e al tempo stesso il più asciutto in parte di quella settentrionale.

Riscaldamento globale a +1,6°

A livello mondiale, sempre secondo i dati dell’agenzia meteo europea Copernicus riportati da la Repubblica, marzo 2025 è stato il secondo più caldo di sempre, superato di soli 0,08° da quello 2024. L’aumento medio delle temperature è arrivato a + 1,6° rispetto alla media rispetto all’epoca precedente all’industrializzazione di massa. Siamo ormai oltre, per 20 mesi sugli ultimi 21, il + 1,5° fissato come limite massimo in vent’anni dagli accordi Parigi sul clima del 2015.

Tra siccità, alluvioni e scioglimento dei ghiacci

L’Europa, oltre al caldo da record assoluto, ha affrontato crisi diverse come le alluvioni nella penisola iberica o in Grecia e la siccità in Germania o Svezia. Continuando verso il Polo Nord, sembra inarrestabile pure lo scioglimento dei ghiacci, ridotti del 6% rispetto alla media.



Anche i mari del mondo si riscaldano: marzo 2025 è il secondo più caldo in assoluto per gli oceani, con il Mediterraneo che registra livelli più alti e che può provocare così temporali e nubifragi ancora più forti.