Clima, i pinguini imperatore rischiano l’estinzione entro il 2100

Secondo un nuovo studio, in Antartide i pinguini imperatore sono diminuiti del 22% in 15 anni, a un ritmo peggiore del previsto, per lo scioglimento dei ghiacci provocato dal cambiamento climatico. Potrebbero non vedere il prossimo secolo.

Sostenibilità 16 Giugno 2025 - ore 08:47 - Redatto da Meteo.it