La classifica dei 20 Paesi con più rifiuti in plastica al mondo

La produzione di plastica monouso e degli imballi è da sempre un serio problema per l'ambiente e per il futuro del nostro pianeta. Statista, sito web tedesco per la statistica, che rende disponibili dati raccolti da istituzioni che si occupano di ricerca, di mercato e di opinioni, così come statistiche riguardanti l'ambito economico e statale, ha condiviso una classifica speciale con i 20 paesi che producono più rifiuti di plastica.

Plastica ed inquinamento: i dati sono allarmanti

Ogni anno vengono prodotti milioni di tonnellate di plastiche, il cui smaltimento non sempre viene effettuato correttamente creando così danni importanti al nostro ecosistema. Spesso gli imballaggi in plastica finiscono nei nostri mari danneggiando così interi ecosistemi e mettendo a rischio uno degli ecosistemi più importanti ed essenziale alla vita. Dati alla mano, infatti, si calcola che ogni anno tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate di plastica finiscano negli oceani del mondo causando l'80% dell'inquinamento marino.

Dati allarmanti che pongono ancora una volta l'attenzione su un tema mai così attuale come la produzione e lo smaltimento della plastica monouso e degli imballaggi realizzati in plastica. Per questo motivo Statista ha voluto analizzare e studiare quali sono i paesi che producono più rifiuti plastici al mondo pro capite. A trionfare sono paesi noti per il loro alto livello di inquinamento come la Cina e l'India.

La classifica dei 20 paesi che producono più rifiuti di plastica al mondo

Ecco la classifica di Statista, il sito web tedesco per la statistica, che ha pubblicato una classifica con i 20 paesi che producono più rifiuti di plastica al mondo. Ecco le prime 20 posizioni: