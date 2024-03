La classifica delle 10 migliori città d’Europa in cui vivere

Londra

Quali sono le 10 migliori città europee dove vivere? Resonance Consultancy ha stilato la classifica 2024 dell’Europe’s Best Cities Report. Londra si conferma la migliore, ma in top ten anche due città italiane.

Dove vivere meglio in Europa? Europe’s Best Cities Report 2024 premia Londra, Parigi e Berlino

Il team multidisciplinare di Resonance Consultancy, consulente globale per il branding dei luoghi, ha annunciato le 100 migliori città d'Europa dove vivere tenendo conto di più di 100 progetti dedicati allo sviluppo di città e quartieri. L'Europe’s Best Cities Report è la classifica delle migliori città europee in cui viaggiare, vivere e investire basata su una metodologia originale che analizza statistiche, recensioni generate dagli utenti, social media e attività online.

Al primo posto nell'edizione 2024 troviamo Londra stabile in vetta per il secondo anno consecutivo. In salita la città di Roma che fa un balzo in avanti nella classifica guadagnano ben quattro posizioni rispetto allo scorso anno arrivando quasi sul podio alle spalle di Parigi e Berlino. Bene anche Milano che sale di diverse posizioni arrivando in top ten grazie alla possibilità di spostarsi facilmente in città con la bici. Ma passiamo alla classifica.

Al primo posto c'è Londra stabile come lo scorso anno. La capitale britannica, terza a livello mondiale, è tra le città più visitate. Al secondo posto Parigi, la città dell'amore che si prepara ad accogliere le prossime Olimpiadi estive con nuovi progetti pensati per la pedonalità, piste ciclabili ed attività all'aperto. Terzo posto per Berlino in salita di quattro posizioni rispetto al 2023. Tra i motivi i Giochi Mondiali Special Olympics e la cultura con la Berlinale senza dimenticare che presenta la più vasta comunità Lgbtiq+.

Le città migliori dove vivere e viaggiare in Europa nel 2024? C'è anche l'Italia con Roma e Milano

Scorrendo la classifica dell'Europe’s Best Cities Report 2024 stilata dal team di Resonance Consultancy al quarto posto troviamo Roma. La città eterna, in salita di quattro posizioni rispetto al 2023, sfiora il podio e si candida tra le città migliori dove vivere e viaggiare in Europa. Al quinto posto c'è Madrid, tra le città più sostenibili in Europa grazie ad un patrimonio urbano davvero unico. Un ex campo da golf, tra l'altro, è stato trasformato in Parco Santander, una rete di foreste urbane di 75 chilometri Parco Santander.

A seguire Praga che conquista la sesta posizione potendo contare sulla presenza di quattro università, l'iconica Beer Spa e una vita economicamente accessibile a tutti. La ridente e colorata Barcellona con il suo clima mite conquista la settima posizione complice anche un'architettura degna di nota. Impossibile non menzionare le opere di Gaudì, ma anche il Consell de Cent da 50 milioni di euro e i 21 isolati pedonalizzati.

Ottava posizione per Amsterdam, la città dell'Olandaè stata premiata per la capacità del sindaco di gestire l'arrivo dei rifugiati provenienti dalla vicina Ucraina. Nono posto per Istanbul, la città che unisce Europa e Asia che ha da poco ristrutturato lo storico porto di Galataport. Infine decimo posto per Milano che fa un bel balzo in avanti rispetto allo scorso anno. La città della moda, della finanza e del design entra in top ten sulla scia dei prossimi Giochi Olimpici Invernali del 2026.