Città più accogliente al mondo, classifica Traveller Review Awards 2023: la top ten e il primo posto a un'italiana

Dove andare in vacanza quest'anno? Poter contare su una località ospitale è sicuramente un buon inizio per garantirsi soggiorni piacevoli e distensivi. A dare un'idea delle possibili destinazioni ci ha pensato il sito Booking.com che come ogni anno ha stilato una classifica delle località più accoglienti al mondo, stando a quanto riportato dagli utenti. Su Traveller Review Awards 2023 spicca il nome di una città italiana, che si è guadagnata il primo posto per cortesia e ospitalità.

Traveller Review Award, Italia in testa

La classifica dei Paesi più ospitali al mondo vede anche quest'anno l'Italia in testa, con oltre 170mila riconoscimenti davanti a località di Spagna, Francia, Germania, Croazia, Polonia, Regno Unito, Grecia, Brasile e Stati Uniti.

Per quanto riguarda le zona è stata La Rioja, in Spagna, a salire sul primo gradino del podio. Restringendo il campo alle singole città il nostro Paese vede una sola presenza, che però si è guadagnata però il posto più alto del podio.

Polignano a Mare è la città più ospitale al mondo

Le bellezze naturalistiche, un patrimonio artistico particolarmente ricco, le bontà enogastronomiche e la cordialità degli abitanti hanno fatto sì che fosse Polignano a Mare la città scelta dai Traveller Review Awards come meta più ospitale al mondo 2023.

La cittadina pugliese ha così "sbancato" le classifiche del portale web Booking.com e si è conquistata la medaglia d'oro da parte di turisti, viaggiatori e viandanti. D'altronde non è difficile rimanere affascinati dal suo centro storico, dove tra le casette in pietra si fondono le contaminazioni delle epoche bizantine, arabe e spagnole.

I turisti poi trovano a Polignano a Mare spiagge tra le più famose della Puglia, con insenature di sabbia incastonate tra pareti di roccia e bagnate da acque cristalline che dipingono scenari mozzafiato.

Per i palati sopraffini infine la cittadina offre una ricca proposta di piatti tipici locali, frutto della tradizione e dai profumi indimenticabili. Si tratta insomma di uno scrigno prezioso che sembra racchiudere quel mix perfetto tra natura e cultura, mare e architettura, per servirlo con quella ospitalità tipica della sua gente. Non c'è quindi da stupirsi se in moltissimi tra i viaggiatori di Booking.com lo hanno votato.

Destinazioni più ospitali al mondo, la top ten 2023

Ecco la classifica delle prime 10 città più ospitali al mondo secondo Traveller Review Awards:

Polignano a Mare - Italia

Città di Hualien - Taiwan

San Sebàstian - Spagna

Dresda - Germania

Klaipeda - Lituania

York - Regno Unito

Ushuaia - Argentina

Porto de Galinhas - Brasile

Città del Messico - Messico

Gold Coast - Australia

Come funziona Traveller Review Award

La "competizione" è giunta quest'anno all'undicesima edizione, e deve il suo successo ai giudizi imparziali di tanti viaggiatori e turisti che rilasciano recensioni verificate sull'ospitalità e sulla qualità dei servizi ricevuti. Oltre 240 milioni di recensioni verificate hanno permesso di stilare la classifica di Booking 2023 su un milione e mezzo di strutture partner, 230 fornitori di autonoleggio e 58 fornitori di taxi aeroportuali.

A livello globale è stata premiata anche l'attenzione alla sostenibilità e quasi una struttura su 10 oltre al Traveller Review Award ha ricevuto anche l'icona di Viaggi Sostenibili.