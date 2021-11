Svelata la classifica delle città più verdi d'Italia frutto di uno studio realizzato da Legambiente con Ambiente Italia e Il Sole 24 ORE. Il rapporto Ecosistema Urbano 2021 ha stilato la classifica delle città più green tra 105 capoluoghi di provincia. Scopriamo insieme la top ten e gli ultimi posti.

Città verdi in Italia: Trento si conferma al primo posto la green city d'Italia

Trento si riconferma anche per l'anno 2020 la città più green d'Italia. A stabilirlo la classifica delle città verdi d'Italia di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 ORE che ha studiato 105 capoluoghi di provincia in base a dei parametri inerenti l'aria, le acque, i rifiuti, la mobilità, l'ambiente urbano e l'energia.

Uno studio attento e preciso sull'ultimo anno, il 2000 l'anno del Covid e del lockdown. Nonostante il lungo lockdown, il nostro Paese non ha mostrato miglioramenti dal punto di vista ambientale, anzi c'è stata una inversione di marcia per quanto concerne l'utilizzo di automobili e mezzi pubblici. Il Covid ha sicuramente spinto milioni di italiani all'utilizzo di un mezzo privato per gli spostamenti a discapito dei trasporti che hanno segnato un vero e proprio crollo. Pochissime le eccezioni presenti in questa classifica condivisa nel rapporto Ecosistema Urbano 2021 che ha immortalato un paese immobile.

Proprio Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente, ha dichiarato: "Ecosistema Urbano fotografa un Paese in buona misura fermo, che torna addirittura indietro su alcuni indicatori ambientali: già nello scenario pre-pandemico, il rapporto descriveva capoluoghi che faticavano a decollare nelle politiche di sostenibilità contribuendo a conflitti con l’Europa e a procedure d’infrazione, come per la depurazione delle acque o la qualità dell’aria. Il periodo pandemico, al netto di alcuni miglioramenti, ha complicato le cose".

La classifica di Legambiente della città green d'Italia: il Sud fanalino di coda

La città più verde d'Italia è Trento. La capitale del Trentino Aldo Adige si conferma anche per il 2020 la città più green d'Italia con un punteggio dell'84,71% seguita da Reggio Emilia (77,89%) e Mantova (75,14%).

Al quarto posto della classifica di Legambiente fa un bel passo in avanti la città di Cosenza con un punteggio del 74,21%. Si tratta dell'unica città del Sud Italia in una top ten interamente composta da città medie e piccole del Nord. Un balzo in avanti per il capoluogo della Calabria che detiene il primato per il più basso numero di incidenti e per acque depurate. In quinta posizione c’è Pordenone con il 73,3%, sesto posto per Bolzano con il 71,70%, settima Parma con il 68,53% e ottavo posto per Belluno con 68.31%. Chiudono la top ten la città di Treviso con un punteggio di 67,73% e Ferrara con 66,77%.



Ma quali sono le città meno green d'Italia? Al quartultimo posto troviamo Alessandria con un punteggio di 33,99%, seguita da Brindisi (30,03%) e Catania (29.38%). Ultimo posto per la città di Palermo con un punteggio del 26.60%.