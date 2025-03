Città green europee: quali sono le metropoli più sostenibili

La sostenibilità resta un tema fondamentale. In questo scenario si pone la ricerca e l'indagine riportata nella Schroders European Sustainable Cities Inde che ha premiato le capitali e metropoli più sostenibili. Scopriamo insieme quali sono.

Sostenibilità ed ambiente: le città più green d'Europa

La Commissione Europea dal 2016 ha presentato un piano mirato incentrato sull'approccio alla sostenibilità ambientale da raggiungere entro il 2030. Sono tante le iniziative pensate per promuovere la sostenibilità.

In questo scenario assume un valore importante la ricerca e l'indagine pubblicata nello Schroders European Sustainable Cities Index che ha stilato una speciale classifica dedicata a 59 città europee che più di tutte le altre stanno rispettando le politiche ambientali relative al consumo di energia rinnovabile, ma anche a trasporti pubblici più puliti, piani climatici, ecc.

Schroders European Sustainable Cities Index: Amsterdam è la metropoli più sostenibile

Curiosi di scoprire quali sono le metropoli più sostenibili secondo il report Schroders European Sustainable Cities Index. A trionfare è Amsterdam, la capitale dell'Olanda che già nel 2015 era stata insignita del titolo di una delle città più sostenibili d'Europa. La capitale olandese è conosciuta nel mondo per la sua politica green complice anche lo stragrande utilizzo delle biciclette da parte dei cittadini.

Non solo, la città è anche tra le prime a utilizzare barche elettriche e biodiesel. Nella speciale classifica troviamo anche capitali come Londra e Parigi che seguono rispettivamente al secondo e terzo posto per l'attuazione di politiche ambientali sostenute dai piani globali per il clima delle città.

E l'Italia? La prima metropoli italiana la ritroviamo solo in 22ima posizione. Si tratta di Milano, città italiana all'avanguardia nella sostenibilità ambientale. Tra le altre città italiane segnaliamo: Napoli al 44esimo posto e Roma al 45esimo. Scopriamo insieme la classifica completa delle 20 città più sostenibili d'Europa secondo il report Schroders European Sustainable Cities Index:

Amsterdam 0,812 Londra 0,773 Parigi 0,764 Copenaghen 0,745 Oslo 0,726 Stoccolma 0,727 Berlino 0,718 Glasgow 0.699 Amburgo 0,6810 Birmingham 0,6811 Vienna 0,6712 Helsinki 0,6713 Liverpool 0,6714 Barcellona 0,6515 Madrid 0,6516 Leeds 0,6517 Francoforte sul Meno 0,6418 Bruxelles 0.6319 Rotterdam 0.6320 Manchester 0,62

Hugo Machin, Portfolio Manager e Co-Head of Global Cities, Schroders, commentato la speciale "classifica: "Sia Amsterdam che Parigi hanno ottenuto buoni risultati nei loro ambiziosi obiettivi 2050 per il 100% dell'energia proveniente da fonti rinnovabili. In questa categoria, Londra è rimasta un po' indietro con un obiettivo del 15% entro il 2030".