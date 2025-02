Cina, in 2 ore da Pechino a New York entro il 2030 con un aereo supersonico?

Novità in arrivo dalla Cina per quanto riguarda il traffico aereo. Alcuni ricercatori cinesi hanno presentato un aereo dotato di motore a detonazione Ram-Rotor, progettato dal team della Tsinghua University di Pechino, che sarebbe capace di volare in sole 2 ore da Pechino a New York.

Da Pechino a New York in 2 ore di volo aereo? La Cina ci sta lavorando

La conferma arriverebbe dai primi test messi a punto da un'azienda aerospaziale cinese su un motore ramjet a detonazione che ha l'obiettivo di alimentare un aereo in grado di trasportare passeggeri da Pechino a New York in sole 2 ore. Si tratta di avanguardia pura visto che i ricercatori cinesi hanno lavorato e progettato ad un Ram-Rotor Detonation Engine, un motore ipersonico sviluppato dalla Tsinghua University che combina un motore a detonazione rotativa con un compressore a rotore ispirato a un ramjet. Il Jindouyun, o JinDou400, è l'aereo sviluppato dall'azienda cinese Lingkong Tianxing Technology (Space Transportation) e stando ai primi dati comunicati il velivolo ha raggiunto una velocità di 3.106 mph (5.000 km/h), o Mach 4, ad altitudini superiori a 65.600 piedi (12,4 miglia).

Il motore dell'aereo presenta anche un design del tutto nuovo e compatto con un diametro inferiore a 30 centimetri e una lunghezza inferiore a 3 metri ed è in grado di produrre una spinta sorprendente di circa 400 chilogrammi secondo il South China Morning Post.

Aereo supersonico Yunxing: il progetto di Space Transportation

Naturalmente si tratta solo di un progetto per l'azienda cinese Space Transportation che mira a lanciare un aereo passeggeri supersonico in grado di raggiungere velocità fino a Mach 4 entro il 2027. L'ambiziosa tempistica prepara il terreno per il primo volo di trasporto commerciale ad alta velocità, da punto a punto, entro il 2030.

Non è la prima sperimentazione dell'azienda che in passato ha fatto volare il Concorde, un aereo supersonico commerciale entrato in servizio nel 1976, ma stato ritirato nel 2003. I suoi quattro motori turbogetto gli hanno permesso di volare a 18.300 metri di altezza e navigare a una velocità doppia rispetto a quella del suono.

Il nuovo aereo supersonico Yunxing progettato da Space Transportation utilizza tecnologie aerospaziali all'avanguardia che sarebbero in grado di superare il Concorde. Basti pensare che, dati alla mano, può raggiungere altitudini superiori a 20.000 metri , volare a Mach 4, ossia quattro volte la velocità del suono, ed effettuare decolli e atterraggi verticali.