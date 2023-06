Incendi in Canada, il fumo fa diventare rosso il cielo a New York. VIDEO

Gli incendi in Canada, di cui vi abbiamo parlato qui, stanno diventando talmente gravi e intensi che il fumo ha raggiunto la città di New York, negli Stati Uniti, trasformandone il cielo in una coltre rossastra e pesante. I grattacieli di Manhattan sono stati avvolti dalla nuvola di cenere e l’aria è diventata difficile da respirare. Come riporta l’Agi, molti cittadini hanno avvertito bruciori agli occhi e al naso, mentre centinaia di passanti hanno cominciato a cercare sul cellulare notizie per capire cosa stesse succedendo.

Il fumo e la cenere a New York

La paura iniziale di alcune persone era che il fumo fosse sprigionato da un incendio in città, e i vigili del fuoco hanno ricevuto numero telefonate. Col passare delle ore è poi diventato chiaro che all’origine del fumo c'erano gli incendi in Canada. Non è la prima volta che incendi nella nazione confinante portano coltri di fumo lontane, anche a più di mille chilometri di distanza: nel 2022 un analogo enorme incendio aveva provocato un’emissione di cenere di vaste proporzioni che, spinta dal vento, aveva attraverso tutta la fascia nord degli Stati Uniti, fino ad arrivare a New York, coperta, in quel caso da una fuliggine rossa. Nel 2017 un altro incendio in Canada aveva spinto il fumo e la cenere verso New York.