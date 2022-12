Che cos'è il gelicidio e quando si verifica?

In Liguria nelle ultime ore si è verificato il fenomeno del gelicidio, che ha cristallizzato molti paesaggi. Per quanto affascinante, si tratta in realtà di un fenomeno rischioso, ecco perché e che cos'è.

Gelicidio, che cos'è?

Nella giornata di ieri diverse aree del Nord Italia, in particolare l'Appennino ligure, sono state colpite dal gelicidio. La zona principalmente interessata è quella al confine tra le province di Genova e Savona, nel comprensorio del Passo del Faiallo e Monte Beigua, dove la pioggia è scesa con una temperatura di -2 gradi, ghiacciandosi al suolo. Questo è il fenomeno del gelicidio, noto anche come "ghiaccio nero", ma perché avviene? È necessario innanzitutto che la temperatura del suolo sia sotto lo 0 e quella delle nuvole sia superiore. Se a questa condizione si aggiunge la pioggia, avviene un fenomeno fisico molto particolare: le gocce di pioggia, appena toccano il suolo, si solidificano formando un sottilissimo e invisibile strato di ghiaccio liscio che avvolge il paesaggio e le strade.

Le immagini di un simile fenomeno possono essere certamente suggestive e affascinanti, ma la situazione è estremamente pericolosa. Spostarsi su un suolo colpito da gelicidio è letteralmente impossibile sia a piedi che in macchina se non si vuole essere protagonisti di incidenti. A rendere particolarmente pericoloso il gelicidio è la sua invisibilità, in quanto lo strato che si forma sulle strade è impercettibile per l'occhio, portandoci a sottovalutare la situazione e mettendoci magari alla guida. È proprio questo aspetto che differenzia il ghiaccio nero dalla galaverna; quest'ultima, infatti, è ben visibile per via delle scaglie e degli aghi che si manifestano in presenza di nebbia e temperatura dell'aria al di sotto dello 0 termico.

Ma oltre ai trasporti (compresi i treni), il ghiaccio nero spesso blocca anche le comunicazioni, in quanto può succedere che i cavi telefonici - imprigionati dall'acqua ghiacciata - vengano addirittura spezzati per via del peso che assumono. La sua reputazione negativa viene poi ulteriormente amplificata dal nome "gelicidio", che evoca nella nostra mente parole simili come "omicidio" e che ci fanno pensare alla morte. Per quanto efficace, l'assonanza non è voluta e l'etimologia è diversa. Il gelicidio si chiama così per via della sua parola latina "gelicidium", che stava a indicare proprio il ghiaccio caduto. È dunque un fenomeno che esiste da sempre, ma che fortunatamente non è molto frequente. Quando avviene, però, bisogna stare molto attenti.