Cervinia, Valle d'Aosta: spettacolare nevicata del 1 maggio - Le immagini

Quello appena trascorso è stato un Primo maggio 2023 segnato dal maltempo in tutta Italia. Piogge e temporali hanno interessando tutta la Penisola. Sulle Alpi sono registrate durante la giornata di ieri anche spettacolari nevicate che hanno letteralmente imbiancato le catene montuose.

Nevicata a Cervinia: un Primo maggio invernale

Le bellissime le immagini che riguardano le nevicate del Primo maggio 2023 arrivano direttamente da Cervinia, località situata in Valle d’Aosta, dove la neve ha dato un sapore invernale a un Primo Maggio insolito. Una nevicata abbondante a quota 1.800 metri. A 2.500 metri sono caduti circa ben 50cm di neve.

Nevicata contro la siccità in vista dell'estate

La pioggia e la neve cadute nella giornata di ieri sono fondamentali contro la siccità che riguarderà il periodo dell'estate. In modo particolare, la neve protegge i ghiacciai dal caldo in arrivo con l'avvicinarsi proprio dei mesi più estivi. La neve caduta ieri servirà a garantire importanti riserve di acqua anche per i prossimi mesi post primaverili. Infatti, quando la neve si scioglierà, andrà ad incrementare le portate idriche dei fiumi, riserve fondamentali per i raccolti e per tutta la filiera agricola.