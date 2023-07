Cavallucci marini di White in via d’estinzione, ecco il progetto per salvarli. VIDEO

Il cavalluccio marino di White rischia l’estinzione e le autorità locali si stanno mobilitando insieme ai ricercatori e agli scienziati per provare a salvare questo splendido animale. Centinaia di "cuccioli" sono infatti stati messi in acqua nel porto della città australiana, nel tentativo di ripopolare l’ambiente marino, con reti di metallo biodegradabile per proteggerli in questa fase delicata. Sono 380 gli avannotti di cui si sta tentando la reintroduzione in natura, posti in quelli che sembrano dei nidi acquatici per aumentare il più possibile la possibilità di sopravvivere ed arrivare alla vita adulta.

Cavallucci marini in via d’estinzione

Si tratta, secondo quanto riportato dall’Agi, del primo tentativo di questa portata di ripopolare l’ambiente marino con queste creature in via d’estinzione. I giovani cavallucci sono stati cresciuti in cattività al Sydney Institute of Marine Science, prima di essere liberati in natura nella baia di Chowder. “È stato davvero fantastico”, ha commento Mitchell Brennan, biologo marino e responsabile del Sydney Seahorse Project. Questo tipo di cavalluccio marino è considerato fortemente a rischio di estinzione: secondo i monitoraggi degli scienziati locali la popolazione nel porto di Sydney è quasi dimezzata dal 2008 al 2015, mentre è praticamente scomparsa sulla costa settentrionale del New South Wales.