Caro carburanti: scatta l'allarme prezzi. La benzina in autostrada arriva fino a 2,4 euro al litro

I prezzi dei carburanti in Italia hanno raggiunto i livelli più alti dall'agosto scorso, con la benzina self-service a 1,821 euro al litro e il diesel a 1,868 euro al litro. Questa situazione ha suscitato preoccupazione tra le associazioni dei consumatori, che chiedono interventi urgenti per calmierare i prezzi.

L'allarme del Codacons sui prezzi dei carburanti

Il Codacons ha denunciato che, in autostrada, il prezzo del gasolio in modalità "servito" supera in alcuni distributori i 2,4 euro al litro, sfondando sulla A14 il tetto dei 2,5 euro.

Le associazioni dei consumatori sollecitano l'intervento del "Mister Prezzi", il Garante per la sorveglianza dei prezzi, per monitorare e contrastare eventuali speculazioni nel settore dei carburanti. Inoltre, chiedono al governo di adottare misure urgenti per ridurre l'impatto dei rincari sulle famiglie italiane, considerando che l'aumento dei prezzi dei carburanti ha un effetto domino sul costo dei beni di prima necessità e sui servizi.

In questo contesto, si chiede che le autorità competenti intervengano tempestivamente per garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare il potere d'acquisto dei cittadini, già messo a dura prova dall'inflazione e dalla crisi economica in corso.