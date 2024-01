Caro carburante: alcune semplici regole per risparmiare

E' possibile risparmiare quando si fa il pieno della propria auto? Dall'estate ad oggi il "caro carburante" ha segnato un aumento vertiginoso dei prezzi di benzina, diesel e gasolio. Ecco alcuni semplici consigli da seguire per risparmiare!

Caro carburante, come risparmiare

L'impennata dei prezzi del carburante è sotto gli occhi di tutto e sono sempre di più gli automobilisti alle prese con il "caro carburante". La benzina ha fatto registrare il picco lo scorso luglio, mentre il gasolio nel mese di aprile. La situazione non è migliorata nel corso dei mesi e fare il pieno è sempre più caro. Cosa fare per risparmiare? Altroconsumo, associazione di tutela dei consumatori, ha comunicato una sorta di vademecum per risparmiare sul caro benzina. Prima di tutto il consiglio è fare il pieno in self service, modalità più economica rispetto a quella servito. Altroconsumo ha sottolineato che, in alcune provincie italiane, il prezzo medio in modalità self arriva è del 9% più basso.

L'altro consiglio è quello di evitare il rifornimento in autostrada dove il costo del carburante è superiore rispetto alle pompe di benzina presenti nelle stazioni di città o strade non autostradali. "In ogni caso, il mercato dei carburanti è un mercato locale e quindi bisogna valutare caso per caso. Ad esempio, notoriamente le “pompe bianche” sono sinonimo di convenienza; tuttavia le nostre analisi città per città ci dicono che non sempre è così. — precisa Altroconsumo – Ci sono province in cui il prezzo medio per le pompe bianche è inferiore al prezzo medio generale (nel tempo abbiamo notato risparmi anche del 4%), in altre, invece, il prezzo medio generale è inferiore rispetto al prezzo medio specifico delle pompe bianche. Per questo è sempre importante scegliere controllando i prezzi esposti".

Caro benzina: attenzione allo stile di guida e manutenzione

Tra gli altri consigli per risparmiare sul pieno carburante c'è anche quello di confrontare i prezzi medi delle stazioni di servizio. Dallo scorso 1 agosto 2023, infatti, è stato inserito l'obbligo di pubblicare i prezzi medi regionali, mentre in autostrada viene mostrato il prezzo medio nazionale. Per risparmiare è importante effettuare la manutenzione periodica dell'auto. Questo accorgimento consente di abbassare i consumi anche del 10-20%. In fase di manutenzione è consigliabile controllare: l'olio, i filtri d'aria e le ruote dell'auto.

Da non sottovalutare poi lo stile di guida. In caso di guida ad alte velocità ci saranno più consumi. Per questo è consigliabile ridurre la velocità: esempio in autostrada preferibile viaggiare a 110 km/h anziché a 130 km/h con dei consumi inferiori del 20%. Anche in città uno stile di guida corretto e attento permette di risparmiare sui consumi. Infine disponibili anche delle applicazioni pensate proprio per ridurre e controllare i consumi, ma anche per orientarsi verso le pompe più economiche.