Carnevale 2024, quando e dove vedere le sfilate in maschera "storiche"

I festeggiamenti per il Carnevale 2024 sono ormai alle porte e questa ricorrenza - molto amata dai bambini ma anche dagli adulti - si prepara a regalarci sfilate di carri allegorici, cortei di maschere e feste in costume. In ogni parte d'Italia vengono organizzati moltissimi eventi: cercheremo di scoprire quelli più significativi.

Carnevale 2024 in Italia, le sfilate più belle

Carnevale è una festività mobile, le cui date cambiano di anno in anno a seconda di quando cade la Pasqua. Quest'anno la domenica di Settuagesima - che darà ufficialmente inizio al Carnevale 2024 - è prevista per il prossimo 28 gennaio. A partire da quella data - e fino al 13 febbraio, da tutti conosciuto come Martedì Grasso - in moltissime città italiane sarà possibile assistere a spettacolari sfilate ed eventi.

Tra le località più rinomate per le spettacolari sfilate troviamo senza dubbio Venezia e Viareggio, ma al loro fianco ci sono moltissime altre città che organizzano manifestazioni altrettanto spettacolari.

Avete già deciso come volete "vivere" questo Carnevale 2024? Di seguito troverete date e programmi per una full immersion in un'atmosfera iconica e sognante, come quella proposta al Carnevale di Venezia, ma anche la programmazione per vivere una festività irriverente e spettacolare come quella di Viareggio o in località che propongono una festa a tema ambientale o con maschere, oppure - perché no - una ricorrenza in cui figure arcane e immutabili dalla notte dei tempi danno origine a misteriosi riti propiziatori.

Il Carnevale veneziano ha origine antichissime. Le prime testimonianze risalgono infatti all'XI secolo. Sebbene negli anni abbia subito alcune modifiche, e visto sparire giochi e rituali come la celebre Battaglia dei Pugni e le cacce al toro, ritenuti troppo violenti, rappresenta ancora oggi il simbolo per eccellenza dei carnevali urbani in tutta Europa.

Ogni anno viene selezionato un tema che fa da filo conduttore e per il Carnevale 2024 Venezia ha scelto di omaggiare uno dei suoi più grandi viaggiatori. A 700 anni dalla sua morte Marco Polo torna nella laguna veneta, come protagonista della tradizione carnevalesca veneziana. "Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo" è infatti il titolo scelto per il Carnevale di Venezia 2024, che - dal 27 gennaio al 13 febbraio - si prepara a trasportare i turisti in un viaggio fantastico.

Carnevale di Viareggio 2024, creazioni in cartapesta sfilano sul lungomare

Da quasi 150 anni la cittadina toscana è meta irrinunciabile per tutti gli appassionati di sfilate di carri allegorici. Le opere che danno origine alla sfilata del Carnevale di Viareggio - tra le più grandi al mondo - sono veri e propri teatri viaggianti nati dalla maestria e dalla creatività degli artigiani della cartapesta. Ogni anno sfilano sul Lungomare viareggino "raccontando" i principali fatti di attualità, politica e spettacolo, riletti con gli occhi della satira.

Il programma del Carnevale di Viareggio 2024 si apre con il 1° corso mascherato in programma sabato 3 febbraio e tiene compagnia ad abitanti e turisti fino al 24 febbraio.

A Cento il Carnevale d'Europa 2024

Il Carnevale di Cento - in provincia di Ferrara - è un altro Carnevale storico. Le sue origini risalgono al XVII secolo, come dimostrato da molti dipinti del 1615 eseguiti dal pittore locale Gian Francesco Barbieri "Guercino".

Sui colorati carri allegorici vengono fatte sfilare maestose opere d'arte in movimento, tra coriandoli e musiche. Ogni costume, ogni maschera racconta una storia e racchiude un pezzo d'identità di questa terra. Quando parliamo del Carnevale di Cento ci riferiamo a una manifestazione dall'importanza e dalla risonanza mondiale, come dimostrato anche dal gemellaggio che da trent'anni lega questo evento con il Carnevale di Rio de Janeiro. La manifestazione prenderà il via domenica 28 gennaio.

Il Carnevale di Fano 2024 torna con il celebre "Getto"

Tra le manifestazioni marchigiane legate alla festività del Carnevale non possiamo fare a meno di ricordare la sfilata dei carri di Fano, che anche quest'anno tornerà con il tradizionale "Getto" di dolci dai carri allegorici giganteschi. Assistere alla sfilata di Fano sarà ancora una volta l'occasione per essere inondati da una grandine di dolcezze, con cioccolatini e caramelle che "pioveranno" addosso agli spettatori intenti ad ammirare la sfilata lungo il corso mascherato.

I quattro carri principali del carnevale di Fano 2024 si rifaranno alla narrativa fantastica Steampunk, all’arte pop, alla poesia (da Dante ad Alda Merini) e all'astronauta Samantha Cristoforetti. Per assistere alla sfilata ci sarà tempo dal 28 gennaio all'11 febbraio.

A Putignano il carnevale più lungo d'Italia

La storia del Carnevale di Putignano vanta una storia antichissima. Secondo la leggenda popolare infatti, questa celebrazione nacque nell’Anno Domini 1394, quando per proteggere le reliquie di Santo Stefano Protomartire dalle razzie saracene venne deciso di spostarle dall'abbazia di Monopoli nell’entroterra di Putignano. Il "trasloco" avvenne il 26 dicembre 1394 e il racconto tramandato di generazione in generazione vuole che i contadini di Putignano - impegnati nell’innesto delle viti con la tecnica della propaggine - assistendo al passaggio della processione si siano accodati al corteo improvvisando versi satirici in vernacolo.

Nacque così la Festa delle Propaggini, che da 622 anni ogni 26 dicembre segna l’inizio del Carnevale più lungo di Italia.

I primi carri allegorici dall’anima in ferro e il rivestimento di carta furono sostituiti nella prima metà del Novecento con piccoli carretti sormontati da pupazzi di paglia e stracci.

Il Carnevale di Putignano 2024 - iniziato lo scorso 26 dicembre con Le Propaggini - proseguirà fino al 17 febbraio.

Carnevale di Offida 2024, al via la 500esima edizione

Quest'anno il Carnevale di Offida 2024 segnerà la 500esima edizione delle celebrazioni.

Ogni anno la festa inizia ufficialmente il 17 gennaio - giorno di Sant’Antonio Abate - e termina il giorno delle Ceneri. In questo periodo si festeggia la Domenica degli Amici, la Domenica dei Parenti, i veglionissimi al Teatro Serpente Aureo, la mascherata dei bambini del Giovedì Grasso, "Lu Bov Fint" del venerdì e la fantasmagorica sfilata dei "Vlurd" l’ultimo giorno.

La maschera tipica è il "guazzarò", un vestito fatto con un saio di tela bianca e completato con un fazzoletto rosso al collo.