Carnevale 2022, date e calendario delle feste più famose d’Italia: da Venezia a Viareggio

Foto di Pexels da Pixabay

Quando arriva il Carnevale 2022? Ecco le date e il lungo calendario delle feste più famose d’Italia. Pronti ad armarvi di maschere, costumi, coriandoli e stelle filanti? C'è un mondo da scoprire fatto di feste, sfilate di carri allegorici e quant'altro. Da Venezia a Viareggio, passando per Cento. Il Carnevale tiene viva l'Italia intera divertendo grandi e piccini.

Quali sono le date che scandiscono il periodo di Carnevale 2022? Da segnare in agenda vi sono sicuramente le giornate di:

giovedì grasso : 24 febbraio 2022

: 24 febbraio 2022 martedì grasso : 1 marzo 2022

: 1 marzo 2022 mercoledì delle Ceneri: 2 marzo ovvero il giorno che segna l'inizio della Quaresima e la fine del Carnevale

Le varie città e i festeggiamenti del Carnevale: tra appuntamenti da non perdere ed eventi cancellati causa Covid

Quali sono gli eventi da non perdere per il Carnevale 2022? Sicuramente in primis ci sono le feste organizzate a Venezia. Nella romantica città lagunare si svolge una delle manifestazioni più conosciute e celebri nel mondo. Nonostante il Covid e la curva epidemiologica che non pare scendere, Venezia si dice però pronta a ripartire e pensa a una formula soft che non vedrà il tradizionale volo dell'Angelo dal campanile di San Marco fino al palco della manifestazione affollata, ma che comunque vedrà lo svolgimento di tantissimi eventi che verranno strettamente controllati. Dal 12 febbraio all'1 marzo ci saranno pertanto vari eventi tra gondole e maschere tipiche.

A Viareggio la sfilata dei carri allegorici è uno spettacolo unico ed imperdibile. A pochi passi dalla spiaggia il Carnevale prende vita e anima il lungomare con musiche, maschere e costruzioni di cartapesta che lasciano senza fiato per la loro bellezza. L'appuntamento è fissato per il periodo compreso tra il 20 febbraio e il 5 marzo 2022. Per l'acquisto dei biglietti e le regole per l'accesso occorre visitare il sito ufficiale.

A Fano il Carnevale slitterà, causa Covid, a luglio o agosto. Carnevale "cancellato" anche ad Ascoli. Gli appassionati dovranno attendere l'anno prossimo. Il Covid sta creando vari problemi nell'organizzazione di molti eventi. Non si conoscono ancora le date nemmeno per lo svolgimento del Carnevale di San Gimignano e di quello di Castrovillari. Annullate sfilate e manifestazioni a Ivrea e Offida, mentre ad Acireale sarà tutto rimandato ad aprile. A Cento, il Carnevale d'Europa si sposterà molto probabilmente a maggio/giugno 2022.