“La carne lavorata aumenta il rischio di cancro al colon”: lo studio

Mangiare molti cibi ultra-lavorati aumenta il rischio di cancro al colon: a dirlo è un gruppo di ricercatori della Tufts University e dell'Università di Harvard. Il team ha scoperto, secondo quanto riporta l’Agi, un legame tra l'elevato consumo di alimenti ultra-lavorati e un aumentato rischio di cancro del colon-retto. Secondo lo studio gli uomini che consuma questi cibi avevano il 29% in più di rischio di sviluppare il cancro, rispetto agli uomini che ne consumavano molto di meno. Non hanno invece trovato la stessa associazione nelle donne.

"Le carni lavorate un forte fattore di rischio"

"Abbiamo iniziato pensando che il cancro del colon-retto potesse essere il cancro più colpito dalla dieta rispetto ad altri tipi di cancro”, ha spiegato Lu Wang, autore principale dello studio. “Le carni lavorate, la maggior parte delle quali rientrano nella categoria degli alimenti ultra-lavorati, sono un forte fattore di rischio per il cancro del colon-retto. Gli alimenti ultra-lavorati sono anche ricchi di zuccheri aggiunti e poveri di fibre, che contribuiscono all'aumento di peso e all'obesità, e l'obesità è un fattore di rischio consolidato per il cancro del colon-retto".

Gli alimenti più a rischio…

I ricercatori hanno scoperto che il legame più forte tra il cancro del colon-retto e gli alimenti ultra-lavorati negli uomini era legato alla carne, al pollame o ai prodotti pronti a base di pesce. Il team ha anche scoperto che un maggiore consumo di bevande zuccherate, come bibite gassate, bevande a base di frutta e bevande a base di latte zuccherato, è associato a un aumentato rischio di cancro del colon-retto negli uomini.

…e quelli meno pericolosi

Non tutti gli alimenti ultra-lavorati, però, sembrano essere dannosi allo stesso modo: "Abbiamo trovato un'associazione inversa tra latticini ultra-elaborati come lo yogurt e il rischio di cancro del colon-retto tra le donne", ha spiegato l’epidemiologo Fang Fang Zhang, co-autore dello studio. Nel complesso, non c'era un legame tra il consumo di cibo ultra-elaborato e il rischio di cancro del colon-retto tra le donne. Tra le ipotesi prese in considerazione per spiegare questa differenze c’è quella che riguarda la dieta: è possibile, infatti, che la composizione degli alimenti ultra-lavorati consumati dalle donne possa essere diversa da quella degli uomini.