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Carburanti: cosa prevede il decreto tra accise e sostegni ai Tir

Taglio delle accise per 20 giorni, crediti d’imposta per trasporti e pesca e controlli rafforzati contro le speculazioni.
Mobilità19 Marzo 2026 - ore 09:31 - Redatto da Meteo.it
Mobilità19 Marzo 2026 - ore 09:31 - Redatto da Meteo.it

Il nuovo decreto legge sui carburanti, approvato in Consiglio dei Ministri, interviene con un pacchetto di misure temporanee per fronteggiare l’aumento dei prezzi energetici. Il provvedimento arriva in un contesto internazionale particolarmente complesso, segnato dalle tensioni legate alla guerra in Iran, e punta a dare un sollievo immediato a famiglie e imprese.

Il governo ha scelto una strategia basata su interventi rapidi e mirati, con uno stanziamento complessivo che dovrebbe restare sotto il miliardo di euro. Non si tratta però di misure definitive: l’esecutivo è pronto ad allungarne la durata nel caso in cui la crisi non rientri nel breve periodo.

Carburanti, taglio accise: riduzione immediata dei prezzi alla pompa

Il cuore del decreto è rappresentato dal taglio delle accise sui carburanti, una misura che avrà effetto per 20 giorni. Questo intervento consentirà una riduzione dei prezzi, con un impatto diretto sulle tasche dei cittadini.

In concreto, il prezzo di benzina e diesel scenderà di circa 25 centesimi al litro, mentre per il GPL la riduzione sarà di circa 12 centesimi. Si tratta di un taglio generalizzato, che ha assorbito anche l’ipotesi iniziale di rafforzare la social card per le famiglie meno abbienti. Il governo ha infatti preferito estendere il beneficio a tutti, piuttosto che limitarlo a una platea specifica.

Sostegno ad autotrasportatori e imprese della pesca

Il decreto non si limita ai consumatori, ma guarda anche ai settori produttivi più colpiti dall’aumento dei carburanti. Tra questi, un ruolo centrale è occupato dagli autotrasportatori, per i quali è previsto un credito d’imposta sull’acquisto di gasolio.

La percentuale del beneficio non è stata ancora definita nel dettaglio e sarà stabilita con un successivo provvedimento, ma l’obiettivo è chiaro: alleggerire i costi operativi di un comparto fondamentale per l’economia e per la distribuzione delle merci.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche al settore della pesca. Le imprese potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 20% sui carburanti utilizzati nei mesi di marzo, aprile e maggio. Per questa misura sono stati stanziati complessivamente 10 milioni di euro, con l’intento di sostenere un comparto già messo a dura prova dai rincari energetici.

Controlli rafforzati contro le speculazioni

Accanto alle misure economiche, il decreto introduce anche un rafforzamento dei controlli per contrastare eventuali fenomeni speculativi. Per tre mesi, le compagnie petrolifere saranno obbligate a comunicare quotidianamente al Ministero delle Imprese i prezzi consigliati di vendita.

In caso di mancato rispetto di questo obbligo, scatteranno sanzioni pari allo 0,1% del fatturato. Il sistema di vigilanza sarà affidato a Mister Prezzi, alla Guardia di Finanza e all’Antitrust, che avranno il compito di monitorare l’intera filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti.

Nei casi più gravi, si potrà arrivare anche a denunce alla magistratura per verificare la presenza del reato di manovre speculative, segnale di una linea dura da parte del governo contro eventuali abusi.

Misure temporanee in attesa di sviluppi

Il pacchetto approvato ha una durata limitata, ma rappresenta una risposta immediata a una situazione di emergenza. Il governo ha già chiarito che, qualora la crisi internazionale dovesse proseguire, le misure potranno essere prorogate o rafforzate.

In questo scenario, il decreto si configura come un primo passo per contenere l’impatto del caro carburanti, in attesa di interventi più strutturali che possano garantire una maggiore stabilità nel lungo periodo

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Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Marzo ore 12:37

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