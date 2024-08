Capri, vietato fumare in spiaggia: cosa si rischia?

Stop al fumo in spiaggia a Capri. Il sindaco Paolo Falco ha firmato una ordinanza di divieto di fumo su tutte le spiagge della meravigliosa isola nel Golfo di Napoli "per la tutela del decoro, della vivibilità e della sanità pubblica". Non solo, l'ordinanza ha inserito anche il divieto assoluto di abbandonare "rifiuti di prodotti da fumo".

Capri, divieto di fumo in spiaggia

Stretta ai fumatori e chi abbandona prodotti da fumo sulle spiagge dell'isola di Capri. L'isola campana, famosa per il territorio scosceso, gli hotel esclusivi e luoghi magici come la Grotta Azzurra, punta alla tutela dell'ambiente, ma anche al decoro della vivibilità e della sanità pubblica con la nuova ordinanza firmata dal primo cittadino Paolo Falco che ha richiesto il divieto di fumo su tutte le spiagge.

Dopo le multe per chi porta in giro il cane senza guinzaglio e paletta, ora il primo cittadino di Capri ha deciso di puntare ai fumatori con una ordinanza ad hoc che vieta il fumo in spiaggia, ma anche l'abbandono di prodotti da fumo. I fumatori potranno si fumare in spiaggia, ma solo nelle "aree appositamente segnalate".

Il sindaco Paolo Falco, infatti, ha sottolineato che: «il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione, tali da giustificare l'iniziativa delle amministrazioni pubbliche tese a scoraggiare tale insana propensione». Nell'ordinanza si citano anche importanti ricerche scientifiche secondo cui «l'inquinamento generato dal fumo di sigarette sotto gli ombrelloni può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto». Per questo motivo il primo cittadino caprese ha deciso di adottare un'ordinanza più stringente e con nuove regole per i fumatori e facendo anche riferimento «agli spazi aperti frequentati da soggetti maggiormente vulnerabili, quali bambini e donne in stato di gravidanza».

Capri: multe e rischi per chi non rispetta il divieto di fumo sulle spiagge

L'ordinanza del sindaco Paolo Falco di Capri che ha introdotto il divieto di fumo sulle spiagge di Capri è stata accolta bene da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra: «il buon esempio di Capri va esteso a tutte le spiagge del paese e in tutte le città della Campania che ancora non lo attuano. Da anni ci battiamo per l’attuazione di regole stringenti contro l’inquinamento generato dal fumo di sigarette e la scarsa educazione dei fumatori»,

Ricordiamo che l'ordinanza del primo cittadino caprese è mirata anche all'abbandono di prodotti di fumo sulle spiagge come "mozziconi e qualsiasi altro rifiuto da fumo" dannosi per l'ambienti. Per i trasgressori scattano mute da 25 a 500 euro.