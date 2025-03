Campeggio in Italia, le migliori destinazioni: quali sono?

Una vacanza in campeggio consente di "staccare la spina" lasciandosi alle spalle lo stress della pianificazione tipico delle vacanze in città. L'unica preoccupazione è rilassarsi, divertirsi e immergersi nella bellezza della natura. Non è quindi difficile capire perché sempre più persone scelgono questo mood di viaggio. Ma quali sono le mete migliori?

Quali destinazioni scegliere per una vacanza in campeggio?

Il nostro Paese offre destinazioni uniche per una vacanza low cost in campeggio e chi decide di fare una vacanza in tenda o in roulotte non ha che l'imbarazzo della scelta. Lungo tutto lo Stivale è possibile trovare località incantevoli per una vacanza al lago, al mare o nelle città d'arte, e nei pressi di ognuna sono presenti dei camping. Siete a corto di idee? Noi vi suggeriamo 5 località ideali per vivere una slow experience unica.

Vacanza in campeggio nella Riviera romagnola

La Riviera Romagnola non è solo divertimento e spiagge attrezzate, ma offre anche un'ottima alternativa di vacanza sostenibile in campeggio. Meta perfetta per chi ama il mare e desidera esplorare i borghi e le città vicine, dispone di molti campeggi che offrono servizi come il noleggio di biciclette o scooter, ideali per scoprire la costa in modo lento e sostenibile.

Isola d'Elba in camping

Hai sempre sognato di passare dal mare alla montagna in pochi minuti? L'isola d'Elba potrebbe essere la meta perfetta per te. Situata nell'arcipelago toscano, offre una varietà di panorami davvero sorprendenti. Se desideri fare una vacanza in campeggio in una località ricca di varietà, e scoprire le bellezze uniche del panorama facendo trekking, biking e kayaking, sulla costa di quest'isola toscana potrai trovare alcuni camping che fanno al caso tuo. La maggior parte delle strutture ricettive di questo tipo si trovano nei pressi di Portoferraio e Marina di Campo, due località fondamentali dell'isola dell'arcipelago toscano.

Campeggi della Gallura sarda

Un'altra isola che offre moltissime opportunità agli appassionati di camping è sicuramente la Sardegna. Tra la Costa Smeralda e l'entroterra sardo, si estende un paesaggio selvaggio e mozzafiato, che si affaccia su spiagge bianche e un mare cristallino offrendo un'esperienza di campeggio balneare unica, in un ambiente naturale intatto. La maggior parte dei campeggi della Gallura sono immersi nella macchia mediterranea, hanno accesso diretto ad alcuni dei litorali più belli d'Italia e permettono di noleggiare bici e kajak per avventurarsi alla scoperta di bellezze naturali uniche.

Vacanza in campeggio sul Lago di Garda

Campeggi con vista lago e possibilità di fare un'infinità di cose all'aria aperta sono le due caratteristiche principali delle strutture turistiche sul Garda. Perfetti anche per una vacanza in campeggio con tutta la famiglia, questi camping non si limitano a offrire piazzole per la tenda o per la roulotte, ma propongono anche una serie di attività che li rendono molto simili ai villaggi turistici con bungalows. Aree attrezzate per gli sport acquatici, possibilità di una gita in vela o di cimentarsi nel windsurf, fare glamping ed escursioni in mountain bike, rendono l'offerta campeggi sul lago di Garda una proposta unica per chi non vuole mai correre il rischio di annoiarsi.

Salento in camping

Scendendo lungo lo Stivale troviamo il Salento, un'altra meta imperdibile per gli amanti del campeggio. Anche in questo caso la proposta va ben oltre le semplici piazzole, ma offre opportunità uniche per una vacanza al mare che sappia unire anche tutta la bellezza di un entroterra unico. Scegliere di visitare il Salento alloggiando in una tenda o in una roulette permette di decidere ogni giorno se godersi una giornata di mare, tra scogliere e litorali da sogno, oppure immergersi nella bellezza della campagna che regala panorami mozzafiato.