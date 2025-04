Cambiamento climatico, ognuno più povero del 40% con +4°: tutti i nuovi dati

Il cambiamento climatico vi sembra un problema lontano dalle vostre tasche? C’è chi ha rifatto, con previsioni aggiornate e purtroppo molto peggiorate, i conti anche economici delle conseguenze del riscaldamento globale. Se non lo fermiamo, ognuno rischia di diventare in media più povero anche del 40%, oltre a vivere peggio e in maniera più pericolosa.

Con +2°, più poveri del 16%

Lo spiega un nuovo studio australiano che arriva, come riporta il quotidiano britannico The Guardian, a questa stima allarmante dell’impoverimento con un aumento entro il 2100 delle temperature di 4 gradi rispetto all’era precedente all’industrializzazione di massa. Se ci arresteremo a due gradi in più (siamo già oltre +1,5°), ci impoveriremo comunque del 16%.

Nuovi calcoli con la variabile catena del cibo

La ricerca è stata pubblicata su Environmental Research Letters ed è arrivata ai nuovi preoccupanti risultati, quattro volte peggiori delle precedenti analisi, inserendo variabili più estreme nei modelli di calcolo del rischio economico, per esempio per quanto riguarda gli effetti sulla catena globale dell’approvvigionamento del cibo.