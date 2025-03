Cambiamenti climatici: nel 2024 il livello del mare è salito più del previsto, cosa significa?

Una delle ultime analisi della NASA ha confermato un innalzamento del livello del mare nell'ultimo anno. Tra le cause c'è sicuramente il cambiamento climatico che sta causando inondazioni anche in assenza di grandi tempeste. Cosa succederà?

Nasa: innalzamento del mare di 0,58 cm nel 2024

Il cambiamento climatico è uno dei principali fattori che ha determinato un un inaspettato innalzamento del livello del mare nel 2024. La conferma è arrivata dall'ultimo studio della NASA che ha registrato un aumento del livello del mare di circa 0,58 cm nel 2024 rispetto ai 0,43 cm previsti. Dati che la NASA ha condiviso e commentato tramite il portavoce Josh Willis, ricercatore del livello del mare presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

"L'aumento che abbiamo visto nel 2024 è stato superiore a quanto previsto", ha detto Josh Willis, "ogni anno è un pò diverso, ma ciò che è chiaro è che l'oceano continua a salire e il tasso di aumento sta diventando sempre più rapido".

Secondo i ricercatori la maggior parte della differenza tra l'aumento previsto e quello effettivo del livello del mare è stata attribuita all'espansione termica, ovvero all'espansione delle acque oceaniche mentre si riscaldano.

Perché si è innalzato il livello del mare? Lo studio

La NASA ha spiegato questo inaspettato innalzamento del mare come una combo data dal riscaldamento degli oceani combinato con l'acqua di disgelo dei ghiacciai. Dati alla mano, circa due terzi dell'innalzamento del livello del mare negli ultimi anni sono stati causati dallo scioglimento delle calotte glaciali e dei ghiacciai, mentre un terzo è dovuto all'espansione termica. Nadya Vinogradova Shiffer, responsabile dei programmi di oceanografia fisica e dell'Integrated Earth System Observatory presso la NASA, sostiene: "Con il 2024 come anno più caldo mai registrato, gli oceani in espansione della Terra stanno seguendo l'esempio, raggiungendo i loro livelli più alti in tre decenni".

Il tasso di innalzamento annuale del livello del mare è più che raddoppiato da quando è iniziata la registrazione satellitare nel 1993, con livelli del mare in aumento di almeno 4 pollici da allora, secondo la NASA. Il cambiamento climatico peggiorato anche dalla mano dell'uomo è la causa principale dell'attuale innalzamento dei livelli del mare.