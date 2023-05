Caldo record in Asia: le temperature in Vietnam superano i 44 gradi. Tra i rischi lo scioglimento dell'asfalto

Foto da twitter

Temperature bollenti e caldo record in Vietnam, dove è stata registrata una temperatura di 44,1 gradi. Il dato è stato rilevato in una stazione meteorologica nella provincia centro-settentrionale di Thanh Hoa. Il caldo di questi giorni supera le temperature record precedenti che avevano toccato un picco massimo di 43,4 gradi.

Asia caldo record: temperature sopra i 44 gradi

In Asia, temperature record registrate già un mese fa. In India, Bangladesh e Thailandia nel mese scorso furono sono state toccate punte di 45 gradi in assenza di vento e forte inquinamento.

Previste temperature superiori ai 50 gradi

Il caldo record sta dunque interessando diversi Paesi asiatici. Nella capitale del Bangladesh, Dacca, è stata registrata la giornata più calda in oltre mezzo secolo con conseguenze come lo scioglimento dell'asfalto del manto stradale su alcuni percorsi molto trafficati e particolarmente esposti.

Il caldo che sta interessando l'Asia in queste settimane non ha risparmiato neanche la Thailandia, dove le temperature nei giorni scorsi avevano già superato i 45 gradi. Nella regione di Bangkok previste temperature superiori ai 50 gradi. Anche in alcune province della Cina c'erano stati picchi di calore sopra i 35 gradi.

Caldo record anche in Spagna

L'ondata di caldo ha interessato anche altri Paesi. A fine aprile in Spagna sono state registrate temperature record che hanno raggiunto picchi di 38,8°C presso l'aeroporto di Córdoba. Le alte temperature hanno aggravato la siccità presente sul territorio, causando il prosciugamento di diversi laghi.