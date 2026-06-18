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Caldo eccezionale sull’Italia: inizia una lunga estate torrida con afa e picchi di 40 gradi

L’anticiclone nord-africano porta sull’Italia una lunga ondata di caldo: temperature fino a 37-38 gradi, afa in aumento e picco tra domenica e la prossima settimana.
Clima18 Giugno 2026 - ore 16:28 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima18 Giugno 2026 - ore 16:28 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’estate astronomica si apre con una lunga e molto intensa ondata di caldo sull’Italia. A dominare lo scenario meteo dei prossimi giorni sarà l’anticiclone nord-africano, pronto a "occupare" con decisione la nostra Penisola e a favorire un progressivo aumento delle temperature.

Il picco del caldo è atteso tra domenica 21 giugno e l’inizio della prossima settimana, quando in alcune zone del Paese le massime potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi.

La fase più intensa riguarderà soprattutto il Nord, la Sardegna e le aree interne del Centro, dove sono attesi valori superiori alla media del periodo. Il caldo diventerà progressivamente più afoso, con notti tropicali sempre più diffuse e un disagio fisico in aumento, soprattutto nelle grandi città e nelle zone lontane dal mare.

Caldo con l'anticiclone africano sull’Italia: sole e afa in aumento

Da oggi, giovedì 19 giugno, l’alta pressione di matrice africana si estenderà con maggiore forza sull’Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche disturbo pomeridiano limitato soprattutto alle aree montuose.

Il caldo sarà in graduale intensificazione giorno dopo giorno. Le temperature massime si porteranno quasi ovunque tra 29 e 35 gradi, con punte superiori nelle zone interne e nelle pianure più esposte. L’afa tenderà ad aumentare, rendendo il clima più pesante soprattutto nelle ore serali e notturne.

Temporali di calore su Alpi e Appennino

Nonostante il dominio dell’anticiclone, non mancheranno episodi di instabilità pomeridiana. Sulle Alpi e lungo alcuni tratti dell’Appennino potranno svilupparsi improvvisi rovesci o temporali di calore, più probabili durante le ore più calde della giornata.

Nella giornata di venerdì una perturbazione in transito ai margini dell’Arco Alpino potrà favorire qualche temporale anche sulle pianure vicine, in particolare tra Piemonte e Lombardia.

Meteo giovedì: sole quasi ovunque e caldo in aumento

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato su tutta l’Italia. Al mattino il cielo sarà in prevalenza sereno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi.

Isolati temporali potranno interessare le Alpi e l’Appennino centrale, mentre sul resto del Paese continuerà a prevalere il sole. Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento, con caldo afoso piuttosto intenso e massime generalmente comprese tra 29 e 35 gradi.

I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze lungo le coste. I mari si presenteranno generalmente calmi o poco mossi, in un contesto pienamente estivo.

Meteo venerdì: ancora caldo, possibili temporali al Nord

Venerdì 19 giugno il tempo resterà in gran parte stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Qualche nube in più potrà interessare le Alpi, dove nel pomeriggio tornerà ad aumentare il rischio di temporali.

Nel corso della giornata potranno formarsi rovesci isolati su Alpi, Appennino settentrionale, zone montuose di Abruzzo e Molise e rilievi della Calabria. In serata qualche temporale potrebbe raggiungere anche le pianure di Piemonte e Lombardia.

Le temperature resteranno elevate, stazionarie o in ulteriore lieve crescita. Le massime saranno comprese in generale tra 29 e 35 gradi, con possibili punte fino a 36 gradi.

Weekend rovente: caldo intenso da sabato 20 giugno

Nel fine settimana l’ondata di caldo entrerà in una fase ancora più intensa. Sabato 20 giugno il tempo sarà inizialmente sereno quasi ovunque, ma nel pomeriggio si formeranno nubi cumuliformi nelle aree montuose.

Il rischio di locali rovesci o temporali di calore sarà più alto sul Trentino-Alto Adige e sull’Appennino abruzzese, mentre resterà più contenuto sul resto delle Alpi e dell’Appennino centro-settentrionale.

Le temperature aumenteranno ulteriormente, con valori oltre la norma e massime comprese tra 29 e oltre 35 gradi al Nord, in Sardegna e nelle zone interne del Centro.

Domenica 21 giugno atteso il picco del caldo

Domenica 21 giugno il caldo africano diventerà ancora più intenso. Sarà una giornata prevalentemente soleggiata, con afa in aumento e condizioni di disagio più marcate, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Gli isolati temporali pomeridiani saranno più probabili sulle Alpi occidentali piemontesi e nelle zone interne del Centro. Altrove prevarrà il sole, con venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Temperature fino a 37-38 gradi: le zone più calde

Tra domenica e l’inizio della prossima settimana sono attesi i valori più elevati di questa ondata di calore. Le temperature potranno raggiungere i 37-38 gradi al Nord, in Sardegna e nelle valli interne del Centro.

Localmente, nelle aree più esposte, le massime potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi. Le anomalie termiche più rilevanti riguarderanno soprattutto le regioni centro-settentrionali, la Sardegna, il settore alpino e il Nord Ovest, dove la massa d’aria sarà anche di 8-10 gradi più calda rispetto alla norma.

Caldo intenso anche in montagna

Il caldo anomalo si farà sentire anche in quota. Lo zero termico salirà fino a circa 4500 metri, con la possibilità di spingersi ancora più in alto all’inizio della prossima settimana.

Si tratta di valori particolarmente elevati per il periodo, che confermano la forza dell’anticiclone africano e l’eccezionalità dell’ondata di calore in arrivo.

Notti tropicali e afa: aumenta il disagio fisico

Uno degli aspetti più rilevanti dei prossimi giorni sarà l’aumento dell’afa. L’accumulo di umidità nei bassi strati renderà il caldo più pesante e meno sopportabile, soprattutto nelle grandi aree urbane.

Le notti tropicali, con temperature minime superiori ai 20 gradi, diventeranno sempre più diffuse. Questo renderà più difficile il recupero fisico durante le ore notturne, aumentando la sensazione di stress termico.

Quanto durerà l’ondata di caldo?

Secondo la tendenza attuale, l’ondata di calore potrebbe non esaurirsi rapidamente. Il picco è atteso tra domenica 21 giugno e martedì, ma il caldo intenso potrebbe persistere anche nel resto della settimana e forse oltre.

Al momento non si intravedono segnali chiari di una interruzione significativa. Se la tendenza dovesse essere confermata, l’Italia potrebbe trovarsi davanti a un’ondata di caldo eccezionale per durata, estensione e intensità, con il rischio di nuovi record di temperatura per il mese di giugno.

Caldo africano sull’Italia: cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni l’Italia vivrà una fase pienamente estiva, dominata dall’anticiclone nord-africano. Sole e stabilità saranno prevalenti, ma con temperature in forte aumento, afa crescente e possibili temporali di calore sulle aree montuose.

Il momento più critico è atteso tra domenica e l’inizio della prossima settimana, quando il caldo potrà diventare particolarmente intenso al Nord, in Sardegna e nelle zone interne del Centro. Le temperature potranno spingersi fino a 37-38 gradi, con picchi localmente vicini ai 40 gradi.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 18 Giugno ore 16:54

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