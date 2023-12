Caldo anomalo a Natale con l’anticiclone: temperature primaverili, i dettagli

Ci aspetta un Natale all'insegna del caldo anomalo. Tutta colpa dell'anticiclone. Il termometro è pronto a salire e soprattutto a portarsi, in diverse zone d'Italia sopra le medie stagioni e ad assestarsi su medie piuttosto primaverili. Quanto durerà? Quanto caldo farà? Ecco tutti i dettagli.

Caldo anomalo per un Natale insolito: cosa ci attende?

Natale all'insegna del caldo anomalo. Niente neve, niente freddo e niente brutto tempo, ma sole e caldo. Fino al giorno di Santo Stefano, martedì 26 dicembre 2023, l’alta pressione continuerà a tenere lontane dall’Italia tanto le perturbazioni di origine atlantica quanto le correnti gelide di origine polare. Le temperature rimarranno ben al di sopra della norma. Con il termometro pronto a segnare anche più di 15° sono tutti pronti a festeggiare, soprattutto sulla riviera adriatica, in spiaggia o semplicemente all'aperto e a mangiare il panettone in maglietta a mezze maniche.

Unica nota negativa? La presenza di nebbie che in alcune zone del Nord potrebbero insistere anche nelle ore centrali del giorno.

Quanto durerà il caldo anomalo? Secondo le ultime tendenze meteo è probabile che tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre 2023 arrivi sull’Italia di una perturbazione capace di riportare piogge diffuse, calo delle temperature e nevicate in montagna. Quindi il cambiamento è atteso per fine anno. Ora, però, vivremo un Natale prettamente primaverile dove potremo goderci il bel tempo e il caldo e rimanere all'aperto a scambiarci auguri e regali.

Le previsioni nel dettagli

Caldo anomalo nel giorni di Natale, ma non ci sarà ovunque il sole perché foschie e strati di nubi basse andranno a creare qualche disagio sulle pianure del Nord e lungo le coste venete ed emiliano-romagnole, ma anche in Umbria, Toscana, Lazio, e Campania, e nel levante Ligure. Nebbie e nuvole basse saranno, per fortuna, in parziale sollevamento nelle ore centrali del giorno, ma verso sera si attendono possibili nebbie anche fitte in pianura padana. Per il resto il tempo sarà soleggiato su Alpi, Prealpi, regioni centrali adriatiche, Puglia e zone ioniche.

Le temperature? Ci attende un lieve calo al Nord e al Centro, ma comunque i valori permarranno oltre le medie stagionali.

Il giorno di Santo Stefano, martedì 26 dicembre 2023, non sono previsti cambiamenti di rilievo. Il clima sarà ancora mite su tutte le nostre regioni, avremo annuvolamenti estesi sulla Pianura Padana, in Liguria e nei settori tirrenici della penisola. Un po’ di nubi insisteranno anche sulla Sardegna occidentale, nell’ovest della Sicilia; schiarite lungo il medio adriatico, in Puglia e sui settori ionici; sole sulle Alpi. I venti saranno prevalentemente deboli.