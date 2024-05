Cala Violina: caratteristiche e curiosità della località balneare toscana con la sabbia “melodica”

Nel cuore della Maremma Toscana, si trova Cala Violina, una delle spiagge più belle del Mar Tirreno, luogo incontaminato, considerato da molti un angolo di paradiso. Una delle caratteristiche che fanno di questo luogo una delle mete più ambite è la sabbia “melodica”.

Perché si chiama Cala Violina e come ci si arriva

Cala Violina si chiama così perché i piccoli granelli di quarzo che compongono la sua sabbia producono una melodia ad ogni singolo passo. Nel mondo ci sono circa un centinaio di luoghi con caratteristiche simili. Per raggiungere Cala Violina bisogna attraversare la Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino. Circa 3,8 km di sentieri ombreggiati da pini marittimi e macchia mediterranea.

Cala Violina fa parte di una riserva naturale e, per preservarne la bellezza, l’accesso è limitato a un numero controllato di visitatori al giorno. Tra le varie regole da rispettare vi è quella di non raccogliere sabbia o conchiglie. Le acque di Cala Violina sono limpide e i colori del mare vanno dall’azzurro al blu intenso. Inoltre, la baia è riparata dai venti e questo rende il nuoto un piacere unico.

Info utili su Cala Violina

La spiaggia di Cala Violina nei mesi estivi è a numero chiuso ed è necessario prenotare. L’accesso alla spiaggia infatti, è limitato a 700 persone al giorno. Per le prenotazione basta consultare il sul sito web. Per il diritto di prenotazione è richiesto un contributo di 1 euro. Per i bambini da 1 a 12 anni basta solo la prenotazione, senza contributo, mentre per i più piccoli da 0 a 12 mesi non sono necessari né il contributo né la prenotazione.

I biglietti non rimborsabili e non è previsto lo spostamento della prenotazione. La prenotazione è possibile effettuarla a partire da 72 ore prima della data scelta. Tra i servizi disponibili ci sono un punto ristoro e i WC. È possibile parcheggiare presso l'area di sosta di Val Martina dove è possibile prenotare anche il posto per il veicolo (200 posti disponibili). Il costo del parcheggio è di 10 euro al giorno per auto e moto, 15 euro per i camper.