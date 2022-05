Caffè e deca: le alternative sono davvero meglio per la salute?

Negli ultimi anni le alternative al caffè, soprattutto per evitare la caffeina, stanno prendendo sempre più piede: e questo nonostante vari studi abbiano mostrato alcuni benefici per la salute dall’assunzione di caffè, tra cui un minore rischio di disturbi al cuore. Insomma spazio al decaffeinato, per evitare problemi di ansia o insonnia, e soprattutto ad alternative che promettono di dare una spinta “naturale” al nostro organismo facendo a meno del caffè, come il ginseng o la moringa. Ma queste soluzioni sono davvero migliori per la salute? A chiederselo è stato un approfondimento della BBC.

Le alternative al caffè

Una delle più diffuse alternativa alla caffeina, secondo l’emittente britannica, è il maca: “Però non è uno stimolante come il caffè, non aumenta l’attenzione”, ha detto Michael Heinrich, professore al University College London. Inoltre “i benefici per la salute del maca non sono ancora stati studiati approfonditamente”, ha aggiunto. Per quanto riguarda il ginseng, anche questo non offre alcun boost di energia secondo il professore: “Alcune ricerche suggeriscono che abbia benefici per la salute, soprattutto in caso di malattie infettive”, ha detto Heinrich.

Gli studi sul caffè

Gli esperti interpellati dalla BBC sembrano concordare su un punto: su tutte le alternative al caffè e alla caffeina, mancano studi sufficienti per valutarne seriamente le implicazioni sulla salute. “Studiamo il caffè da tantissimo tempo”, ha detto Gunter Kuhnle, professore di scienza della nutrizione alla University of Reading: “Sappiamo come funziona la caffeina”. E se si volesse una bevanda simile ma senza caffeina? “Suggerisco un caffè decaffeinato”, ha detto Charlotte Mills, docente University of Reading.