Buoni propositi di settembre: ecco come riuscire a mantenerli

Le vacanze estive, per la maggior parte delle persone, sono ormai finite: è dunque il momento ideale per rimettersi in forma, oppure per cominciare un nuovo corso per imparare una lingua, iniziare una dieta, diventare più produttivi sul lavoro, sistemare casa e tanto altro. Questi sono solo alcuni degli obiettivi, più o meno ambiziosi, che le persone normalmente si prefiggono quando l'arrivo dell’autunno è imminente.

Per riscontrare un effettivo miglioramento nello stile di vita e notare vantaggi concreti, però, è importante scegliere con attenzione i traguardi, evitando cambi radicali o troppo difficili da mantenere con costanza nel tempo.

Gli errori da evitare per non vanificare gli sforzi

Settembre, il mese in cui la routine ricomincia, è il periodo migliore per tracciare le liste delle cose da fare in vista dell’inverno. Per evitare di ritrovarsi a dicembre delusi per i mancati risultati, conviene anzitutto partire con il piede giusto e affrontare le nuove sfide con un adeguato stato emotivo. Proprio quest’ultimo, insieme all’attività fisica e a un sonno di qualità, è essenziale per riuscire a non farsi prendere dallo sconforto già alle prime avversità.

Altrettanto importante è non rimandare l’avvio del cambiamento: anche solo un piccolo passo verso un obiettivo aiuta a migliorare l’umore e a modificare in positivo le abitudini quotidiane, mentre tergiversare è di fatto controproducente.

Inoltre, per fissare i traguardi con precisione, e avere più possibilità di raggiungerli, è importante scriverli su un diario o su un’agenda, oltre a segnare una stima sulle tempistiche che si immagina di rispettare.

Per agevolare la buona riuscita può essere funzionale anche stabilire delle tappe intermedie, per tracciare il percorso e sentirsi più motivati. In questo modo sarà più facile essere costanti e decisi verso il raggiungimento di ogni singolo passo. Infine, non devono mai mancare i momenti di svago e relax, essenziali per potere dare il meglio nel resto della giornata.