Brasile: piogge torrenziali, morti e dispersi in Rio Grande do Sul | VIDEO

Allarme maltempo in Brasile. Il Paese sudamericano, che si estende dal bacino amazzonico, a nord, fino ai vigneti e alle imponenti cascate dell'Iguaçu, a sud è stato colpito da fortissimi temporali e piogge torrenziali che stanno causando danni e disagi. Non solo, le autorità locali hanno comunicato anche la presenza di diverse vittime e dispersi. La situazione.

Maltempo in Brasile: Rio Grande do Sul flagellato dalle piogge

Il Brasile è nella morsa del maltempo da diversi giorni. Una forte ondata di piogge e temporali ha colpito il paese sudamericano facendo registrare feriti, dispersi, vittime e ingenti danni in diversi stato. In particolare, il maltempo ha flagellato lo Stato del Rio Grande do Sul dove le autorità locali hanno comunicato di case abbandonate, più di 100 le persone evacuate, mentre sono più di 200 le persone ospitate nei rifugi.

Ma non finisce qui, visto che le autorità regionali di Rio Grande do Sul hanno fatto la stima dei danni e la conta dei feriti e delle vittime. Al momento sono 21 le persone morte e 18 le persone disperse a causa del forte maltempo.

Brasile, ciclone extratropicale ha colpito Rio Grande do Sul

La situazione non è destinata a migliorare in Brasile, visto che le previsioni meteo delineano per le prossime ore ancora piogge e rovesci. E' partita una vera e propria corsa contro il tempo per cercare di soccorrere le tante persone bloccate per gli allagamenti. «Nelle prossime ore, si prevede che il volume delle piogge rimarrà elevato. Tutti i fiumi monitorati sono oltre i loro limiti di allerta» ha detto in una nota il governo del Rio Grande do Sul.

Sui social ci sono video ed immagini della città di Taquari, comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul, completamente allagata dopo che è esondato il fiume. Il governatore Leite ha comunicato che sono 60 le città colpite ed interessate da questo ciclone classificato come extratropicale. Dati alla mano, il governo dello stato del Rio Grande do Sul ha comunicato di aver registrato 1.650 persone rimaste senza casa da lunedì notte.