Botti di Capodanno: gli effetti sull'ambiente, ecco cosa causano

Cosa causano i botti di Capodanno? La Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) ha lanciato un vero e proprio allarme sull'impatto ambientale che hanno dopo una attenta analisi dei dati raccolti. Oltre ad aumentare significativamente la presenza di polveri sottili nell'aria rappresentano anche un vero problema in termini di gestione dei rifiuti.

Botti di Capodanno: le conseguenze sull'ambiente

Visto il periodo delle Feste, la Società Italiana di Medicina Ambientale ha voluto rendere pubblica la ricerca compiuta e lanciare un appello per vietare i botti di Capodanno. Questi ultimi hanno conseguenze importanti sull'ambiente che ci circonda oltre che sulla salute umana. No dunque a fuochi d'artificio e petardi. Perché? Se pensiamo solo alla salute dell'uomo dobbiamo sapere che tra il 2012 e il 2023, in Italia si sono verificati sei decessi e oltre 3.200 feriti gravi a causa dell’uso di petardi e fuochi d’artificio solo durante Capodanno.

Oltre alle conseguenze per gli uomini vi sono anche importanti conseguenze sugli animali. Si stima che circa 5.000 animali perdano la vita ogni anno a causa diretta o indiretta dell’utilizzo dei botti di Capodanno.

Come se non bastasse l'impatto sull’ambiente è davvero devastante. Alessandro Miani, presidente del SIMA, ha fatto sapere che: "Botti, petardi ed esplodenti, oltre alle polveri sottili, rilasciano in atmosfera parecchie diossine, ovvero sostanze potenzialmente cancerogene".

Oltre a ciò Miani ha sottolineato che se si prende in esame una singola città di medie dimensioni, si può dire che i fuochi d’artificio esplosi nella sola notte di Capodanno riescano in qualche modo a produrre emissioni nocive pari a quelle delle attività annuali di 120 inceneritori di rifiuti.

Tutte le sostanze liberate nell'aria, oltretutto, possono ricadere al suolo inquinando:

terreni

raccolti

laghi

fiumi

falde acquifere

Problema rifiuti: altro impatto sull'ambiente

Non si parla solo di inquinamento di aria e acqua o terreno, ma anche di vero e proprio problema, per le varie città, per la gestione dei rifiuti. Sempre il SIMA ha stimato che ogni Capodanno rimangono nelle strade e nelle piazze delle città circa 60.000 involucri di botti e fuochi. Ciò equivale ad avere in tutto dalle 3 alle 6 tonnellate di rifiuti che risultano essere difficili da differenziare.