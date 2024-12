⁠Dove si trova "il borgo più antico d'Italia"?

Varcando la soglia di questo antico borgo sembra di fare un vero e proprio viaggio nel tempo: qui predomina la pietra, che possiamo ammirare in tutta la sua bellezza passeggiando tra le sue casette e le sue stradine di ciottoli. Stiamo parlando una perla di rara bellezza che si trova nel Lazio e che sarebbe il borgo più antico d'Italia.

Qual è il borgo più antico d'Italia?

A pochi passi da Roma sorge un borgo che fino al 1947 si chiamava Aspra Sabina. Il nome potrebbe derivare dal monte su cui sorge, il Monte Aspra. Sulle origini del nome c'è ancora molta incertezza, di sicuro l'agglomerato è già citato anche da Virgilio dall'Eneide e il borgo, che si vanta di essere il più antico d'Italia, avrebbe addirittura tremila anni di storia.

Noto oggi con il nome di Casperia, è un gioiello incastonato nel cuore del Lazio, che offre al turista la possibilità di fare un viaggio nel tempo, lasciandosi trasportare in un'epoca lontana. Le sue stradine ciottolate, le case in pietra e le antiche mura raccontano storie millenarie, tramandate di generazione in generazione. Passeggiare per le vie di questo borgo è come sfogliare un libro di storia, ammirando palazzi nobiliari, chiese romaniche e scorci panoramici mozzafiato. Un'atmosfera magica capace di avvolgere e far sentire il turista parte di un passato glorioso.

Cosa vedere a Casperia

Se hai programmato un soggiorno a Roma, non potrai perdere l'occasione di visitare questo bellissimo borgo che si trova a pochi chilometri dalla Capitale. Le cose da vedere sono davvero moltissime, e oltre al centro storico è possibile visitare la Chiesa di San Giovanni Battista, il Palazzo Comunale e il Museo Civico.

A dimostrazione del fatto che si tratta di un luogo di straordinaria bellezza c'è anche il titolo di Bandiera Arancione, che il Touring Club Italiano riserva alle località dell’entroterra italiano che si distinguono per particolari caratteristiche, come la cura e valorizzazione dei centri storici, del turismo e dell’ospitalità.

Se hai in programma un viaggetto qui, ti consigliamo di dare un'occhiata anche al portale turistico di Casperia, visto che spesso vengono organizzati nel borgo eventi, sagre, feste e manifestazioni culturali.

Quando andare (e come arrivare) a Casperia

I periodi migliori per concedersi un tour di Casperia sono sicuramente la primavera e l'autunno, quando le temperature sono miti e non c'è grande affollamento.

Come raggiungere Casperia? Per arrivare a questo borgo suggestivo ci sono diverse possibilità: